“Hiệp sĩ” tóm gọn cặp song sinh trộm tài sản

Hai anh em song sinh Tấn và Thắng bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 13h30 cùng ngày, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội Trưởng PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương nhận được điện thoại của anh Võ Anh Phương (ngụ phường Phú Lợi) báo vào khuya ngày 4-4 bị trộm cạy cửa nhà lấy một điện thoại Iphone 4, một điện thoại Nokia, một bóp tiền có 2,2 triệu đồng.

Nhận tin báo, “hiệp sĩ” Hải phối hợp cùng Đội PCTP phường Phú Cường truy bắt nghi can. Đến 15 giờ cùng ngày nhóm “hiệp sĩ” phát hiện hai nghi can Thắng và Tấn đang lảng vảng ở khu dân cư K8 (thuộc địa bàn phường Hiệp Thành) nên đã bắt giữ. Lúc này “hiệp sĩ” Hải nhận ra hai nghi can từng bị chính anh bắt 2 năm trước về trước vì lừa đảo qua mạng lấy xe Nouvo LX.

Sau khi hai anh em sinh đôi Thắng và Tấn khai nhận chính mình đã gây ra vụ trộm tài sản của nhà anh Phương. Vì vậy nhóm “hiệp sĩ” đã đưa cặp đôi này về công an phường Phú Lợi để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, Thắng và Tấn cho biết, sau khi mãn hạn tù giam về hành vi lừa đảo không có việc làm nên bàn nhau đi trộm cắp đễ có tiền. Khoảng một tháng trở lại đâ, cứ khoảng 23 giờ đêm hai anh em Thắng và Tấn lại dùng xe máy đi lảng vảng các khu dân cư trên địa bàn TP Thủ Dầu Một thấy nhà nào không đóng cửa là trộm tài sản.