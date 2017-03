‘Hiệp sĩ’ triệt phá đường dây mua bán ma túy

Ngày 23-9, công an phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) tạm giữ Vũ Xuân Hòa (32 tuổi), Lê Văn Tự (25 tuổi cùng quê Thanh Hóa), Nguyễn Duy Cung (27 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Tuyết (28 tuổi, quê Thái Nguyên) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, vào chiều 22-9, Đội Phòng chống tội phạm tỉnh Bình Dương phối hợp với công an phường Tân Đông Hiệp bắt quả tang nghi can Hòa đang bán ma túy cho Tự tại phòng trọ khu phố Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bịch ma túy trong nhà tắm.



Mở rộng điều ra, công an bắt giữ Cung đang đưa ma túy xuống cho Hòa. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy đá, nhiều công cụ sử dụng ma túy và hơn 5 triệu đồng. Hòa khai mua số ma túy trên từ người phụ nữ tên Tuyết.

Ngay sau đó Đội Phòng chống tội phạm tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an phường Bình Hòa bắt Tuyết khi nghi can đang ở nhà trọ, thu giữ thêm 6 gam ma túy đá và hơn 10 triệu đồng.