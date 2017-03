Hiệp sĩ truy bắt cặp đôi chuyên ‘đá nóng’ xe máy

Sáng ngày 3-3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội gồm: Nguyễn Công Nguyên, Bồ Ngọc Ẩn và Trần Phước Lộc đi tuần tra trên địa bàn phường Phú Hoà (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.



Tang vật dùng để phá khóa xe máy thu được trên người hai nghi can.

Qua nhiều tuyến đường Thủ Khoa Huân (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) cặp đôi này thấy chiếc xe máy AirBlade dựng bên đường không người trông coi bên quyết định ra tay. Người ngồi phía sau xuống xe dùng thanh đoản bẻ khóa. Lúc này thấy chủ nhân của chiếc xe từ bên trong nhà đi ra phát hiện truy hô thì cả hai phóng xe bỏ chạy.



Nhóm “hiệp sĩ” liền truy đuổi theo khoảng 200m thì ép sát hai nghi can mời về công an phường làm rõ. Tại đây, hai nghi can khai tên Trần Văn Tiến (24 tuổi) và Trần Thế Tài (24 tuổi, cùng quê Quảng Bình). Cặp đôi khai, trước khi bị phát hiện và bắt giữ chúng đã “đá nóng” 3 chiếc xe máy trên địa bàn thị xã Tân Uyên và thị xã Dĩ An.