‘Hiệp sĩ’ truy bắt, kẻ trộm chống trả trốn thoát

Trước đó, lúc 14h ngày 22-6, anh Hải nhận được tin báo từ Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) về việc chị Nguyễn Thị Kim Liên trình báo mất xe máy BKS 61N1-22143, kẻ trộm đang chạy về hướng TP.Thủ Dầu Một. Lập tức, anh Hải cùng đồng đội gồm: Phan Văn Tú, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Phúc Nhân nhanh chóng tỏa ra các ngã đường để tìm kiếm.



Hiệp sĩ Hải trao trả xe cho người bị mất.

Đến 20h tối cùng ngày, tại khu vực phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), các “hiệp sĩ” phát hiện xe máy của chị Liên do một thanh niên điều khiển với tốc độ cao nên tổ chức truy đuổi. Bị phát hiện, đối tượng tiếp tục rồ ga bỏ chạy. Tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi truy đuổi, “hiệp sĩ” Nhân đã quyết định tông thẳng xe của nghi can khiến cả 2 té ngã xuống đường. Bị thương ở chân và vùng đầu nhưng anh Nhân cùng đồng đội lao tới khống chế đối tượng.

Bất ngờ, nghi can rút dao trong người chống trả quyết liệt rồi chạy vào rừng cây rậm trốn thoát. Các “hiệp sĩ” đã đưa xe về công an phường Thuận Giao, đồng thời đưa đồng đội đến cơ sở y tế gần đó để điều trị vết thương.