‘Hiệp sĩ’ truy bắt tên trộm xe

Theo ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), vào khoảng 6 giờ ngày 26–7, anh Nguyễn khắc Ne (tạm trú huyện Bến Cát) điện thoại báo mới bị mất chiếc xe Exciter màu xanh ở Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2. Ngay lập tức anh Hải cùng đồng đội là Phạm Thanh Hà và Đặng Phú Vinh đi ra đường truy tìm, qua các ngã đường.



‘Hiệp sĩ’ Hải khống chế nghi can.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện tại địa bàn phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một ) một thanh niên đi xe như mô tả chạy tốc độ cao và quay đầu xe lại nhìn nên tổ chức truy đuổi. Phát hiện có người truy bắt, nghi can liên tục lạng lách nhằm tẩu thoát. Cuộc truy đuổi kéo dài hàng chục km thì anh Hải lợi dụng chỗ vắng người ép xe nghi can vào lề rồi khống chế bắt gọn.

Nghi can được bàn giao cho công an phường Phú Hoà. Tại đây nghi can khai tên Lưu Văn Hùng (28 tuổi, quê Nghệ An). Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nghi can để tiếp tục điều tra làm rõ.