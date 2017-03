‘Hiệp sĩ' truy đuổi hơn 30 km bắt tên trộm xe Exciter

Vào khoảng 19 giờ ngày 9-5, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại của Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) báo về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ mất trộm chiếc xe Exciter màu trắng đỏ biển số: 38L1-092.90 của anh Đặng Đình Hoạt.

Ngay sau đó anh Hải cùng các thành viên trong CLB đã tổ chức đón lõng đối tượng trộm cắp trên quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước - Tân Vạn.



Nghi can cùng tang vật bị nhóm "hiệp sĩ" bắt giữ.

Sau một giờ truy tìm, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên lái xe máy như mô tả trên đường Nguyễn Huệ (thuộc địa bàn phường Hòa Phú) nên đã tổ chức truy đuổi.

Phát hiện có người đuổi theo, nghi can phóng xe tốc độ nhanh qua nhiều tuyến đường. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 30 cây số đến đoạn đường Mỹ Phước -Tân Vạn, nhóm “hiệp sĩ” mới đuổi kịp, ép xe nghi can vào lề đường và bắt giữ cùng tang vật giao cho công an.



Tại đây nghi can khai tên Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh). Nghi can khai nhận hành vi tối cùng ngày đã dùng đoản sắt phá khóa cổ chiếc xe lấy trộm mang đi tiêu thụ.