‘Hiệp sĩ' truy tìm kẻ trộm điện thoại trong đêm

Chiều 2-10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Thắm (quê Hậu Giang, tạm trú phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương) vừa bị trộm lẻn vào nhà trọ lấy đi hai cái điện thoại trị giá hơn 8 triệu đồng. Ngay sau đó anh Hải cùng một số đồng đội tỏa ra truy tìm.



Nghi can trộm hai chiếc điện thoại bị các "hiệp sĩ" bắt giữ trong đêm.

Đến rạng sáng 3-10, các ”hiệp sĩ” phát hiện nghi can có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về Công an phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) để làm rõ. Tại đây nghi can khai tên Ngyễn Văn Phong (34 tuổi, Bến Tre). Nghi can này khai nhận đã lấy trộm hai chiếc điện thoại của chị Thắm mang đi cầm cố tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Chơn Thành (Bình Phước) với giá 2 triệu đồng để tiêu xài.



Sáng cùng ngày, Công an thị xã Bến Cát đã thu hồi tang vật để củng cố hồ sơ xử lý nghi can Phong.