‘Hiệp sĩ’ tự phát bị công an thu giữ súng

Anh Nguyễn Văn Hưng - ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa (Đồng Nai) và nhóm bạn “hiệp sĩ” tự phát đang cho là Công an phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa gây khó cho việc truy bắt tội phạm khi “nhốt” các “hiệp sĩ”, thẩm vấn, thu giữ súng khi họ bàn giao nghi phạm trộm cắp quả tang.

Trong khi đó, công an lại cho là họ không làm khó…

Tự phát bắt trộm

Theo anh Hưng, trên địa bàn hay xảy ra trộm cắp, cướp giật nên anh cùng một số thanh niên khác tự lập đội “hiệp sĩ” khoảng 10 thành viên, chủ yếu là công nhân, bảo vệ... có lý lịch, đạo đức tốt để dẹp bớt nạn trộm cướp.

Khoảng 3 giờ sáng 28-4, nhóm anh Hưng gồm sáu thành viên đi tuần tra lòng vòng trên địa bàn phường Long Bình Tân thì phát hiện hai thanh niên đang dùng súng điện bắt trộm chó liền truy đuổi nhưng bắt hụt. Ngay sau đó, nhóm “hiệp sĩ” của anh Hưng phát hiện hai thanh niên khác đột nhập nhà dân ở phường ăn trộm, liền vây bắt được một nghi can cùng tang vật giao cho Công an phường Long Bình Tân xử lý.

Sau đó nhóm của anh Hưng tiếp tục chạy xe trên quốc lộ 51, đến đoạn gần ngã ba Vũng Tàu thì thấy hai nghi can trộm chó bị bắt hụt trước đó, liền tổ chức truy bắt. Thấy có người truy đuổi, hai người này dùng ớt bột ném trả, dùng súng điện tự chế bắn vào các thành viên… Nhờ hỗ trợ của dân, nhóm anh Hưng bắt được một nghi can cùng bộ súng kích điện, súng bắn thun, chai ớt bột… dùng để trộm chó. Sau đó các “hiệp sĩ” bàn giao nghi phạm và tang vật cho Công an phường Long Bình Tân xử lý.





Hung khí trong vụ trộm chó mà nhóm anh Hưng bắt giữ. Ảnh phải: Nghi can trộm tài sản bị nhóm “hiệp sĩ” tự phát giao công an. Ảnh: VH

Bị giữ khi bàn giao nghi phạm?

Theo anh Hưng, khi bàn giao nghi phạm trộm chó, công an phường giữ các anh lại để làm tường trình, lấy lời khai. “Đã 5 giờ 30, nhiều người tới giờ đi làm nên tôi nói với các anh em về trước, tôi sẽ ở lại làm việc nhưng công an phường cho người đóng cổng, không cho bất cứ ai ra ngoài” - anh Hưng kể.

Sau đó công an lấy lời khai của các thành viên trong nhóm, yêu cầu làm bản tường trình… đến hơn 10 giờ sáng mới được về. “Khi làm việc, một công an cho là chúng tôi làm việc tốt nhưng sai vì chưa được cấp phép. Chúng tôi bắt người phạm tội quả tang, giao cho công an, chẳng rõ sai điểm nào?” - anh nói.

Vì đang là bảo vệ một công ty nên anh Hưng có súng bắn đạn cao su, roi điện và anh mang theo khi đi bắt người nên bị công an lập biên bản tạm giữ khẩu súng để xác minh nguồn gốc.

Giữ để làm rõ chứ không làm khó!

Trao đổi với chúng tôi về sự việc trên, Trung tá Đào Văn Phú, Trưởng Công an phường Long Bình Tân, cho biết: Khi làm việc với hai nghi can, họ cho biết khi bắt giữ, nhóm “hiệp sĩ” tự phát xưng là hình sự, rút súng dọa bắn nên chúng tôi phải làm rõ có hay không chuyện xưng danh và sử dụng súng không đúng này. “Mấy anh đó mang theo súng bắn đạn cao su, bộ đàm, roi điện... và có giấy phép nhưng sử dụng không đúng, chúng tôi phải lấy lời khai để xác minh”.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết là đã nắm được vụ việc. Theo Đại tá Đạt, TP Biên Hòa chưa có nhóm “hiệp sĩ” nào được cơ quan có thẩm quyền công nhận. “Người dân bắt tội phạm bàn giao cho công an là bình thường nhưng nhóm anh Hưng tự đi tuần tra, mang theo công cụ hỗ trợ nên công an cần làm rõ để xác minh chứ không phải làm khó” - ông nói và cho hay Công an TP Biên Hòa rất quan tâm, luôn khích lệ tinh thần nghĩa hiệp, khích lệ người dân tham gia vào phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, nếu là một tổ chức thì phải có sự quản lý của cơ quan chức năng để được hướng dẫn về nghiệp vụ, khi tham gia bắt tội phạm sẽ được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật.