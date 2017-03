'Hiệp sĩ' vây bắt hai kẻ đi trộm chó

Tối 7-10, các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện hai người đàn ông đi xe máy BKS 59S1- 406.04 nghi vấn đang chuẩn bị trộm chó nên các “hiệp sĩ” liền áp sát yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ hai nghi can này liền phóng xe bỏ chạy về hướng Ngã ba Cây Điệp.

Hai nghi can trộm chó bị các "hiệp sĩ" bắt giữ.

Tuy nhiên hai nghi can chỉ chạy được khoảng 3 km thì các “hiệp sĩ” đã ép xe bắt giữ. Cả hai được đưa về Công an phường Tân Đông Hiệp để lấy lời khai, làm rõ. Hai nghi can khai tên là Nguyễn Thành Quan (36 tuổi) và Phạm Lê Hiếu Hạnh (43 tuổi, đều tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM).

Tang vật thu giữ là một con chó đã chết và súng bắn điện.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong bao tải của hai nghi can có một con chó khoảng hơn 10 kg và một bộ súng bắn điện tự chế. Riêng nghi can Hạnh hơn hai năm trước đã bị các “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp bắt giữ một lần cũng từ hành vi trộm chó.