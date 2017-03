'Hiệp sĩ' vây bắt nhóm chuyên chạy xe Exciter đi trộm cướp

Ngày 3-10, các "hiệp sĩ" tỉnh Bình Dương cho biết vừa bàn giao nghi can “đá xế” là Nguyễn Như Mạnh (24 tuổi, quê Nghệ An) cho Công an thị xã Dĩ An để mở rộng điều tra xử lý.

Được biết, đây là một nghi can trong băng nhóm đã gây hàng loạt vụ trộm cướp xe máy trong thời gian gần đây ở khu vực Dĩ An khiến nhiều người sợ hãi.



Nghi can được bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một), cho biết băng nhóm này gồm nhiều nghi can. Nhóm này chuyên sử dụng xe máy hiệu Exciter đi gây án.

Trước đó, chiều 3-10, anh Hải cùng khoảng 10 “hiệp sĩ” túc trực ở KCN Sóng Thần, nơi băng nhóm này thường chọn để gây án. Đến Khoảng 18 giờ cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện băng nhóm “đá xế” xuất hiện với sáu nghi can đi trên ba xe nên đã bám theo.

Nhóm này thấy chị Đoàn Mỹ Linh (26 tuổi) đi xe máy dựng trước trụ ATM để rút tiền. Một số nghi can vờ nói chuyện với chị Linh còn Mạnh dùng đoản phá khóa rồi lấy xe phóng đi. Lập tức các “hiệp sĩ” truy đuổi. Một “hiệp sĩ” lái xe tông thẳng vào xe của Mạnh khiến nghi can bị ngã. Thấy vậy, đồng bọn của Mạnh hung hãn rút dao bấm ra định tấn công nhưng thấy nhóm “hiệp sĩ” quá đông nên đành tháo chạy.

Sau khi bắt giữ được Mạnh, nhóm "hiệp sĩ" đã đưa nghi can đến bàn giao cho công an xử lý.