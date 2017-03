‘Hiệp sĩ’ vây bắt tên cướp mang theo dao phay

Ngày 29-8, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) tạm giữ hai nghi can Huỳnh Phú Sang (21 tuổi) và Trần Hoàng Vũ (20 tuổi, cùng quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày chị Trần Thị Thuý Đa (quê Sóc Trăng) đi trên đường Đại Lộ Bình Dương (đoạn phường Phú Hoà) đang nghe điện thoại thì Sang và Vũ đi trên một chiếc xe wave giật điện thoại rồi bỏ chạy. Lúc này một số bảo vệ của cửa hàng gần đó đã nhanh chóng chặn lại bắt được một nghi can, tên còn lại bỏ chạy bộ vào trong hẻm.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của công an phường Phú Hoà báo sự việc và yêu cầu hỗ trợ bắt giữ nghi can còn lại. Ngay lập tức anh Hải cùng đồng đội Đặng Phú Vinh và Phan Ngọc Dương Tài tổ chức truy tìm. Khi tới đường Trần Văn Ơn thì phát hiện nghi can đang chạy bộ nên các”hiệp sĩ” đã nhanh chóng khống chế bắt được giao cho công an phường.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai tên là Sang và Vũ, thu giữ được 1 con dao phay trong giỏ xách của nghi can, 1 điện thoại iphone 6. Nghi can khai nhận ngày hôm trước đã thực hiện một vụ cướp giật thành công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.