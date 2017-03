‘Hiệp sĩ’ vây bắt tên trộm xe máy

Nhóm anh Hải liền đi mật phục ở những điểm nghi vấn mà đối tượng trộm xe có thể chạy qua. Đến địa bàn phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), các “hiệp sĩ” phát hiện nam thanh niên nghi vấn chạy chiếc xe đúng như nạn nhân bị mất mô tả. “Hiệp sĩ” Hải liền thông báo cho đồng đội Tổ PCTT phường An Phú cùng phối hợp, truy đuổi.



Nghi can trộm xe máy bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội.

Bị các “hiệp sĩ” truy bắt, tên trộm đã bỏ xe leo lên tường cao khoảng 5m, trong lúc tẩu thoát tên này bị ngã tự gây thương tích ở mặt.

Tại công an phường Phú Lợi, nghi can khai tên Nguyễn Văn Công (32 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú phường Bình Hoà, thị Xã Thuận An). Công khai đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.