“Hiệp sĩ” xe ôm bắt trộm đường dài

(PL)- Công an huyện Bến Lức (Long An) nhận được tin báo từ Công an huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) có một thanh niên vừa trộm xe máy biển số 71S6-4517 đang chạy về hướng Long An - TP.HCM vào sáng 19-2.