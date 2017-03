“Hiệp sỹ” phá liên tiếp các vụ án ở Bình Dương

Qua kiểm tra, lực lượng đã thu giữ 3 đoạn sắt chuyên dùng để ăn trộm xe; 3 gói ma túy tổng hợp.



Tại cơ quan công an, các đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Biên, sinh năm 1988, quê Nam Định và Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1987, quê Nghệ An. Bước đầu các đối tượng khai nhận trước đó đã trộm xe máy của anh Đặng Văn Sơn ở Bình Phướcvà đi xuống Bình Dương.



Cùng ngày, nhận được tin báo của công an ấp Phú Nghị, xã Hòa Lợi báo tin Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Huy trên địa bàn xã bị kẻ trộm đột nhập, các “hiệp sỹ” phối hợp cùng Công an xã Hòa Lợi lập tức tỏa ra nhiều hướng trên các tuyến đường truy tìm đối tượng.



Đến 7 giờ 30 phút ngày 13/7 các lực lượng nêu trên đã bắt được 4 nghi can Trần Văn Tài (sinh năm 1991, quê Tiền Giang) ; Hồ Văn Sinh (sinh năm 1993, quê Bạc Liêu); Nguyễn Minh Cảnh (sinh năm 1999, quê Trà Vinh) và Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1990, quê Vĩnh Long).



Bước đầu các đối tượng khai nhận đã đột nhập vào kho công ty Nhật Huy trộm 50kg hạt điều nhân đem bán.



Trước đó, ngày 12/7, các “hiệp sỹ” thuộc Đội phòng chống tội phạm bán chuyên trách phường Hiệp An đã phối hợp Ban chuyên án Công an thị xã Thủ Dầu Một triệt phá ổ đề núp bóng đại lý vé số, bắt khẩn cấp 4 đối tượng chuyên thầu đề hoạt động trong thời gian dài và tổ chức ghi đề.



Chiều 13/7, thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó trưởng Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khen thưởng khích lệ tinh thần cho các “hiệp sỹ” thuộc Đội phòng chống tội phạm bán chuyên trách phường Hiệp An.





Theo Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)