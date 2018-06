Hiệu trưởng bị kế toán 'xén' hơn 7 triệu tiền lương

Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lâm Bích Châu (35 tuổi, kế toán trường tiểu học An Hòa Tây 2, Ba Tri) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.



Trường tiểu học An Hòa Tây 2 - Ảnh Internet

Theo điều tra ban đầu, hàng tháng, khi làm thủ tục chuyển khoản tiền lương cùng các khoản phụ cấp và công tác phí cho các giáo viên của trường, bà Châu làm một bộ hồ sơ gửi cho Kho bạc nhà nước huyện Ba Tri.



Sau khi Kho bạc kiểm tra đúng số tiền của từng người được hưởng, rồi chuyển lương vào tài khoản chuyển lương của Ngân hàng, bà Châu làm một danh sách lương khác, cắt bớt một khoản tiền của một số giáo viên để đưa vào tài khoản cá nhân của mình.

Trong hai năm 2014 và 2015, bằng hình thức nêu trên, bà Châu đã chiếm đoạt trên 36 triệu đồng của 13 giáo viên. Trong đó, riêng Hiệu trưởng nhà trường bị cắt bớt 7.002.615 đồng.

Đầu năm 2017, Thanh tra Nhà nước huyện Ba Tri tiến hành thanh tra thì phát hiện trong bảng danh sách chuyển tiền lương từ tài khoản tiền lương vào tài khoản ATM cá nhân của từng người qua Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Ba Tri không đúng với danh sách gửi bên kho bạc.

Tháng 8-2017, cơ quan thanh tra chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố đối với bà Châu về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.