Hiệu trưởng cứa cổ văn thư bị bắt

Sáng 25/6, thượng tá Mai Văn Phòng - Phó Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) - cho biết đã bắt được ông Nguyễn Thanh An (35 tuổi), nghi phạm cứa cổ chết nhân viên văn thư của Trường Tiểu học “C” xã Phước Long khi ông này đang lẩn trốn ở một bụi rậm trong ấp Thọ Hậu, xã Phước Long cách hiện trường gây án chỉ vài trăm mét.

Vị hiệu trưởng nằm điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Thiên Phước.

Khi bị bắt, trên cổ ông An có một vết cứa nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long khâu lại 4 mũi, cho truyền dịch để hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ Trần Văn Sữa (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long) cho biết, vết xây xát này do vật bén gây ra. Do ông An nhai lá cây tự đắp vào vết thương cạn nên cầm máu qua đêm, vết thương cũng không sâu nên bảo vệ được tính mạng.

Làm việc bước đầu với nhà chức trách, ông An cho biết lúc nhậu chung tại thư viện của trường vào chiều 24/6, ông bị cán bộ văn thư Trần Việt Triều (29 tuổi) cứa vào cổ. Sau đó, anh này thách thức hiệu trưởng “có ngon thì cứa lại đi”. Vì thiếu kềm chế trong lúc nhậu say nên ông An đã chộp dao cứa cổ chết anh Triều.

Nơi gây án là phòng thư viện trong trường. Ảnh: Thiên Phước.

Chứng kiến sự việc, Chủ tịch Công đoàn là ông Bùi Thanh Đẳng nằm nghỉ cạnh bên đã nhảy vào can ngăn cũng “dính đòn” của hiệu trưởng. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân gần đó chạy sang thì anh Triều đã tắt thở nằm bên vũng máu. Ông Đẳng còn cử động nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long sơ cứu rồi sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện tỉnh nên thoát chết.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Thanh Đoàn - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết sau khi sơ cứu nghi phạm xong, chiều 25/6 sẽ đưa ông An về tỉnh phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

Theo Thiên Phước (VNE)