Hiệu trưởng đánh bạc suốt đêm

Rạng sáng 21/2, Công an huyện Sơn Tây ập vào nhà ông Nguyễn Hữu Phương (xã Sơn Dung), bắt quả tang 5 người đang say sưa đánh tiến lên ăn tiền dưới tầng hầm của căn nhà.



Ba người trong số này là cán bộ, đảng viên đang công tác tại huyện Sơn Tây gồm: ông Phan Tiến Sĩ, Hiệu trưởng Tiểu học Sơn Long; ông Nguyễn Hữu Phương, cán bộ văn hóa xã Sơn Dung và ông Ngô Hữu Tiến, nhân viên Bưu điện huyện Sơn Tây. Tang vật thu giữ gồm 27 triệu đồng, 2 xe máy và 4 điện thoại di động.



Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh, Phó công an huyện Sơn Tây cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố các bị can: Lê Tuấn Lâm, Nguyễn Hữu Thuận, Nguyễn Hữu Phương, Ngô Hữu Tiến và Phan Tiến Sĩ về hành vi đánh bạc.







Ông Phan Tiến Sĩ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Long. Ảnh: Trí Tín.

Theo Trí Tín ( VNE)



Chiều 25/2, trao đổi với VnExpress, Bí thư huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để cho biết, ông Phan Tiến Sĩ có hành vi đánh bạc đã vi phạm điều lệ Đảng nghiêm trọng. Ủy ban kiểm tra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và hoàn tất thủ tục khai trừ Đảng đối với ông Sĩ.Theo ông Để, sau khi tiếp nhận kết quả từ cơ quan điều tra, Huyện ủy Sơn Tây đã triệu tập cuộc họp khẩn Ban thường vụ Huyện ủy kiểm điểm, đánh giá tư tưởng, đạo đức và công tác quản lý cán bộ ở địa phương."Quan điểm của chúng tôi là loại bỏ, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên tha hóa, có lối sống buông thả để làm gương trước Đảng và nhân dân. Khó chấp nhận một cán bộ, đảng viên, nhất là hiệu trưởng quản lý, giáo dục hàng trăm học sinh mà lại thâu đêm suốt sáng đánh bài bạc", Bí thư Để nhấn mạnh.