Hiệu trưởng tin kế toán, ngân sách mất 650 triệu đồng

Tháng 5-2015, chị Nguyễn Thị Thu Trang (nguyên nhân viên hợp đồng của Trường Tiểu học thị trấn An Lão) mở tài khoản tại Ngân hàng A. Chi nhánh An Lão. Tuy nhiên, nhân viên giao dịch cho hay chị đã có tài khoản tại ngân hàng này. Theo thông tin chị Trang cung cấp cho Thanh tra huyện An Lão thì vào năm 2013, chị được nhận vào làm hợp đồng tại Trường Tiểu học thị trấn An Lão, phụ trách mảng y tế học đường. Hằng tháng, thay vì trả lương qua tài khoản, cô Nguyễn Thị Kim Cúc (kế toán nhà trường) thanh toán 1,3 triệu đồng tiền mặt cho chị. Chị Trang hoàn toàn không biết mình có tài khoản tại Ngân hàng A. Chi nhánh An Lão.

Theo kết quả thanh tra của Thanh tra huyện An Lão, cô Cúc tự ý chuyển tiền ngân sách vào hai tài khoản cá nhân mang tên cô Cúc và cô Trang. Số tiền cô Cúc chiếm đoạt là khoản dôi dư từ tiền ngân sách cấp dự toán cho nhà trường; tiền Phòng Nội vụ huyện phê duyệt sai với ba nhân viên không thuộc diện được hưởng lương từ ngân sách là bảo vệ, thủ thư, kế toán; tiền chi trả không đúng theo chế độ; tiền thai sản của giáo viên nữ; tiền hợp đồng lao động, bảo hiểm đối với giáo viên…

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Phan Thị Hoàng Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn An Lão, cho biết: “Khi biết sự việc, tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tôi quá tin tưởng cô Cúc vì cô ấy đã cam kết với tôi là làm đúng các quy định của pháp luật. Mọi khoản chi của cô ấy tôi không được nhận một đồng nào. Cô ấy làm kế toán ở trường này 10 năm rồi và chưa có điều tiếng gì”.

Cô hiệu trưởng giải thích thêm: “Trường mấy năm nay không xây dựng cơ sở vật chất nhiều nên không có khoản chi nào lớn. Hơn nữa, những khoản ngân sách về trường, tôi không nhận được thông báo từ Phòng Giáo dục, người nhận thông báo là cô Cúc (!?). Tôi là người ký vào bảng lương của cán bộ, giáo viên và các khoản chi chế độ khác nhưng tôi không xem kỹ vì tin tưởng kế toán”.

Trong tường trình gửi nhà trường và Phòng GD&ĐT huyện An Lão, cô Cúc trình bày: “Năm 2012, khi làm phụ cấp thâm niên cho các giáo viên, tôi tự tăng thêm một số tiền và báo với Phòng Tài chính xin cấp bù ngân sách. Vì quá ham tiền nên tôi đã lợi dụng kẽ hở tài chính để làm sai nguyên tắc. Cô hiệu trưởng quá tin tưởng tôi nên khi tôi trình ký cái gì đều ký luôn và trả lại luôn giấy tờ để tôi đi nộp…”.

Bà Đặng Thị Minh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Lão, cho biết tất cả khoản tiền ngân sách chuyển về trường, Phòng GD&ĐT đều thông báo cho hiệu trưởng trong các cuộc họp và gửi văn bản về trường. Việc hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn An Lão nói không biết là không đúng.