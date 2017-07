Hình ảnh đẹp: Công an cõng người tàn tật

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ những bức ảnh các chiến sỹ công an cõng người già và người tàn tật đến địa điểm làm thẻ căn cước, trong đó có hình một thiếu úy đang cõng em nhỏ khuyết tật trên lưng với nụ cười tươi rói. Những hình ảnh này gây xúc động cho mọi người.



Đồng chí Thiếu úy cõng em nhỏ không di chuyển được

Qua xác minh, chúng tôi biết được những chiến sỹ Công an nói trên công tác Công an phường Vàng Danh, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh). Chiến sĩ công an đeo hàm thiếu úy là Thiếu úy Chu Ngọc Hơn.



Chiến sỹ Công an này đi qua chợ và người dân chụp lại hình ảnh này



Em nhỏ được cõng đến trụ sở Công an phường Vàng Danh để làm thẻ căn cước.

Sáng 10-7, trao đổi với Pháp Luật TPHCM, Trung tá Ngô Thanh Thế, Công an phường Vàng Danh cho biết công an phường mới triển khai công tác cấp thẻ căn cước cho những người tàn tật, không di chuyển được trên địa bàn phường.

Có khoảng hơn 10 người không di chuyển được nên các công an phường vào tận nơi làm thẻ căn cước, hoặc là cõng họ ra xe để chở ra phường làm rồi lại cõng họ để họ trở về.

"Không chỉ mình Thiếu úy Chu Ngọc Hơn, những công an khác cũng làm những việc tương tự” - Trung tá Thế nói.



Không chỉ thiếu úy Chu Ngọc Hơn, những chiến sỹ Công an khác cũng làm việc tương tự

Rất nhiều phản hồi tốt trên mạng xã hội về việc trên. Bạn có tài khoản facebook tên Lê Kim Liên ở Uông Bí chia sẻ: “Công việc nào thì cũng có người nọ người kia, đây là hình ảnh người tốt việc tốt, dù chỉ là một việc làm nhỏ nhất thôi nhưng vì dân thì cũng lay động lòng người , xứng danh là Công an nhân dân...".

Được biết, người chụp lại những bức ảnh xúc động trên là facebooker Thuy Le.