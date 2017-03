Hình ảnh kẻ xả súng vào trưởng Công an TP Phủ Lý

Ngày 16-12, Công an tỉnh Hà Nam vẫn đang tích cực phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) và các cơ quan liên quan truy bắt kẻ nổ ba phát súng vào Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý, Hà Nam (ở tổ dân phố Bầu Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) khiến Trung tá Tùng bị thương nhẹ.

Hiện Công an tỉnh Hà Nam đã có hình ảnh của kẻ xả súng mà camera của gia đình hàng xóm nhà Trung tá Tùng ghi được. Theo đó, kẻ xả súng cao 1,60 m, người gầy, khi gây án mặc quần bò. Sau khi bắn Trung tá Tùng, người này nhảy lên xe đang nổ máy do một đối tượng khác chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Theo nhận định ban đầu, kẻ gây án đã sử dụng vũ khí quân dụng (vỏ đạn tại hiện trường là loại súng K59) để trả thù cá nhân, nhiều khả năng nghi can liên quan đến số đối tượng hình sự, ma túy đã bị Trung tá Tùng chỉ đạo bắt giữ, xử lý trước đây.



Hình ảnh đối tượng nã súng vào nhà trưởng Công an TP Phủ Lý. (Ảnh trích xuất từ camera, ảnh chinhphu.vn)

Hiện nay, để truy bắt nghi can gây án, giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo, huy động nhiều lực lượng vào cuộc, trong đó có các lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh và công an các huyện, thành phố nhằm vào cuộc truy xét theo các dấu vết nóng. Ngoài ra lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính ngoài tuần tra công khai còn tổng kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, nơi nghi vấn để truy bắt đối tượng.

Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an cũng đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra.

Trung tá Dương Hồng Quang - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Trung tá Tùng là một cán bộ xuất sắc của Công an tỉnh Hà Nam. Quá trình công tác, Trung tá Tùng nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, tuyên dương vì thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Trước khi được bổ nhiệm là trưởng Công an TP Phủ Lý, Trung tá Tùng đã có nhiều năm tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Khi còn công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Nam), Trung tá Tùng đã từng phá nhiều vụ án, đấu tranh với các đầu nậu ma túy ở Bảo Lộc (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý - nơi được xem là một trong những “chợ” ma túy lớn nhất tỉnh Hà Nam trước đây). Sau đó, Trung tá Tùng được điều về làm phó rồi trưởng Công an TP Phủ Lý.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 14-12, nhà riêng của Trung tá Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý tại phường Thanh Châu đã bị đối tượng sử dụng súng bắn vào trong nhà.

Hậu quả Trung tá Lê Đức Tùng bị rách da cánh tay, thương tích không đáng kể, tài sản thiệt hại gồm một chiếc tivi, một cửa kính…