Hình sự đặc nhiệm âm thầm bám đến tận nhà bắt tên cướp giật

Ngày 26-6, công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Minh Hậu (22 tuổi, hai tiền án về tội cướp giật tài sản) và Vũ Thái Hiệp (25 tuổi, một tiền án về tội cướp giật), cả hai cùng ngụ quận Phú Nhuận, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai nghi can Hậu và Hiệp tại cơ quan công an.



Vụ việc xảy ra vào ngày 24-6, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Thạnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên nhiều tuyến đường trên địa bàn quận. Trong quá trình tuần tra, các trinh sát đặc nhiệm phát hiện Lê Minh Hậu, là một trong những đối tượng phạm pháp hình sự, nằm trong tầm theo dõi lâu nay. Hậu đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, với nhiều biểu hiện dáo dác để ý người đi đường nhằm gây án, do đó các trinh sát đặc nhiệm đã khéo léo âm thầm đeo bám theo.

Quả như dự đoán, khi đến đầu đường Phan Đăng Lưu, thuộc phường 6, quận Bình Thạnh, Hậu bất ngờ điều khiển xe áp sát một người phụ nữ, rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại của nạn nhân đang cầm trên tay và lập tức bỏ chạy.

Các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an Bình Thạnh khá am hiểu về Hậu. Đối tượng này rất manh động khi gây án và sẵn sàng chống trả công an, gây nguy hiểm cho người đi đường. Do đó, tổ trinh sát đã quyết định đeo bám Hậu về tận hang ổ, không truy đuổi trên đường để tránh gây tai nạn cho người dân.

Do đó sau khi chiếm đoạt được tài sản, Hậu điều khiển xe về nhà mà không hề biết đã bị theo dõi sát nút phía sau.

Một lúc sau, khi Hậu vừa về nhà ở quận Phú Nhuận thì cùng lúc tổ hình sự đặc nhiệm cũng lập tức ập đến khống chế, vây bắt. Do đã có nhiều kinh nghiệm, nên Hậu la lớn để cho người dân xung quanh chú ý, nhằm tìm cách phi tang chiếc điện thoại gây án và quyết liệt chống đối công an. Tuy nhiên, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế được Hậu và thu hồi chiếc điện thoại tang vật.

Tại cơ quan công an, Hậu còn khai báo trước đó đã cùng với Vũ Thái Hiệp thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh. Từ lời khai của Hải, công an đã tiến hành truy xét bắt giữ Hiệp.