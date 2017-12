Hình sự vào cuộc vụ livestream chặn ô tô xin tiền

Ngày 30-12, liên quan đến vụ nhóm thanh niên cầm dao chặn ô tô xin tiền trên quốc lộ IC8, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an huyện Phù Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt giữ nhóm này.



Nhóm thanh niên cầm dao chặn các xe ô tô xin tiền. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu cơ quan điều tra xác định những thanh niên trên đã lấy tiền của một tài xế xe khách. Hiện tài xế xe khách bị lấy tiền đang tới cơ quan điều tra để làm việc.

Thông tin thêm, lãnh đạo Công an xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh) cho hay sau khi xảy ra sự việc, ngay trong tối 29-12, cơ quan điều tra đã xác định được 10 người liên quan, trong đó có tám thanh niên trú tại địa bàn xã bị cơ quan điều tra triệu tập. Họ đều còn rất trẻ, mới 15-17 tuổi.

"Các đối tượng trú tại xã đã bỏ học, sống lêu lổng, không có công việc ổn định, một số thi thoảng đi làm nhưng chủ yếu vẫn "ăn bám" bố mẹ" - lãnh đạo Công an xã Phù Ninh cho biết.

Cũng theo vị này, khi bị công an triệu tập, một thanh niên trú xã Phù Ninh cho biết trước khi đi chặn xe xin tiền thì có uống bia, sau đó làm gì không nhớ.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 29-12, trên một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip dài hơn 30 phút ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên khoảng 10 người trẻ tuổi đứng trên đường cầm theo hung khí để chặn ô tô “xin tiền”.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Theo những hình ảnh được ghi lại, nhóm này cầm dao, mã tấu, liên tục kêu “chào bà con” và chửi thề. Nhiều phương tiện bị chặn lại giữa đường, trong đó có một xe khách. Khi phương tiện này dừng lại, nhóm thanh niên tiếp cận ghế tài xế và hét lớn xin tiền, số khác cầm dao đi lòng vòng.

Video nói trên được cho là đã được phát trực tiếp từ một tài khoản mạng xã hội. Nhóm thanh niên thi thoảng lại chen vào camera và xưng "chào bà con". Một thanh niên nói mình đang tìm xe khách quỵt tiền của mình.

Khi có một bình luận cho rằng báo công an thì nhóm này hò hét thách thức "báo đi" và liên tục chửi thề. Số lượng người xem clip cũng được thanh niên cầm điện thoại liên tục thông báo.