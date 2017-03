Hố sâu "mọc" giữa đường, dân cảnh báo bằng... ghế đá

Hố sâu này nằm trước nhà số 225 (thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân) và nhà số 220 (thuộc phường 16, quận 8). Đường kính hố chừng 3m, có chỗ sâu gần 0,5m và lúc nào cũng trong tình trạng ngập nước.







Có lẽ vì là con đường giáp ranh 2 quận nên cả tháng trời chưa quận nào chịu xử lý



Theo Tùng Nguyên – Khuất Hậu (DT)



Ông Nguyễn Văn Lang, ngụ tại nhà số 222, phường 16, quận 8 cho biết: “Cái hố này xuất hiện cả tháng nay rồi. Nước ngập lênh láng, ai tay lái yếu qua đây là ngã. Nhiều cụ già và phụ nữ đi qua đây bị ngã xuống hố nước do hố quá sâu. Có khi rơi xuống hố xe không lên được, chết máy bất ngờ thì bị xe tải phía sau lao tới húc phải”.Đặc biệt, con đường An Dương Vương này thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn, triều cường. Đường lại không có hệ thống thoát nước nên khi bị ngập phải mất cả ngày trời nước mới bốc hơi hết. Khi đó, đương lênh láng nước, người đi đường không thể nhận ra đâu là đường, đâu là hố sâu nên tai nạn càng xảy ra nhiều hơn.Do hố sâu quá nguy hiểm, người dân xung quanh phải đem 1 chiếc ghế đá ra đặt ngay giữa hố để cảnh báo người đi đường. Tuy chiếc ghế có cản trở giao thông nhưng người dân yên tâm hơn vì hạn chế bớt được tai nạn. Dù vậy, mỗi khi mưa ngập, nước lên đến nửa thân ghế, chỉ nhô lên phần lưng ghế, nếu người đi đường không để ý kỹ còn nguy hiểm hơn, hoặc lao xuống hố, hoặc lao luôn vào chiếc ghế đá.Ông Lang cũng cho biết vụ tai nạn mới nhất xảy ra tại hố sâu này là vào chiều ngày 4/8. Vào thời điểm đó, một thanh niên điều khiển xe máy chạy qua khu vực hố sâu này. Dù đã giảm tốc nhưng vì không lường được độ sâu của hố, xe của thanh niên này bị đổ ùm, người điều khiển thì ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Ông Lang cho hay: “Lúc đó đầu cậu thanh niên máu chảy đầm đìa, bà con xung quanh phải đưa cậu ấy đi cấp cứu gấp”.Bà Thái ngụ tại con hẻm 266 An Dương Vương vừa dắt bộ xe đạp qua khu vực hố sâu này vừa cho biết: “Khi nào qua đây tôi cũng không dám chạy xe mà phải dắt bộ qua, biết bao nhiêu người đã ngã ở đây rồi. Đường thế này thì khổ cho bà con chúng tôi quá!”.Theo ông Lang thì bà con đã nhiều lần báo cáo chính quyền địa phương nhưng chưa thấy phường giải quyết.Chiều 10/9, PV đã liên hệ với Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, đơn vị quản lý tuyến đường An Dương Vương để phản ánh tình trạng này. Ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho biết: “Tôi sẽ cử người xuống ghi nhận tình hình và khắc phục ngay”.