2 kẻ giết tài xế, cướp 34 tấn thép bị bắt như thế nào?

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) và Trương Việt Cường (còn gọi là Sệ lát, 38 tuổi, cùng ở huyện Kim Thành, Hải Dương) cùng về hành vi giết người, cướp tài sản. Đây là hai nghi can đã sát hại tài xế xe đầu kéo, cướp 34 tấn thép mang bán.



Nạn nhân CVP được phát hiện đã tử vong nhiều ngày trong chiếc xe đầu kéo

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, quá trình phá án gặp không ít khó khăn do vụ việc xảy ra khá lâu mới bị phát hiện, lại không có nhân chứng... Công an đã huy động nhiều trinh sát tinh nhuệ từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của công an các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh vào cuộc.

Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Bắc Ninh), cho biết lực lượng công an đã phải sử dụng đồng bộ nhiều kênh thông tin. "Trong quá trình phá án, một chủ doanh nghiệp mua sắt tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) biết thông tin vụ án qua Facebook nên đã trình báo cơ quan công an" - ông Khôi nói.

Theo đó, trước khi gây án, nghi phạm có trao đổi trước với nơi bán là có sắt công trình thừa nên bán lại. Khi giao sắt, hai nghi phạm chỉ mới lấy 30 triệu.

Từ thông tin này, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, nhất là các cuộc trao đổi qua điện thoại trước khi bị sát hại, cảnh sát đã xác định nghi phạm của vụ án là Nguyễn Minh Liên. Từ đó công an theo dấu người này.

Sau khi xác định nghi phạm, các trinh sát ráo riết truy lùng. Liên ranh ma, sau khi gây án đã trốn về Hải Dương, sau đó lại trốn sang Quảng Ninh. Các trinh sát phải mất nhiều công sức mới bắt được người này.

Riêng với Dương, PC45 tỉnh Bắc Ninh đã phải phối hợp với nhiều đơn vị và Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức rà soát, truy tìm nghi can tại các nhà nghỉ, địa chỉ lưu trú nghi vấn... cuối cùng nghi phạm sa lưới.



Nguyễn Minh Liên (trái) và Trương Việt Cường tại cơ quan công an

Ông Dương Văn Khanh, Trưởng Công an thị trấn Phú Thái (Kim Thành, Hải Dương), cho biết Trương Việt Cường từng chín lần gây ra các vụ trộm cắp tài sản.

Trong đó, ba lần (năm 1990, 1992 và 1996) Cường bị xử phạt hành chính; năm lần bị TAND quận Hai Bà Trưng, Đống Đa (Hà Nội), TAND huyện Kinh Môn (Hải Dương) và TAND quận Tân Phú (TP.HCM) xử phạt với tổng cộng chín năm tù giam.

Ngày 25-5-2011, Cường được mãn hạn tù trở về địa phương. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, Cường lại phạm tội trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và được đưa vào Trung tâm giáo dục Thanh Hà (Bộ Công an) giáo dưỡng hai năm.

Sau khi bị bắt và dẫn giải về Công an huyện Kim Thành, Cường khai nhận chính mình là người dùng dao sát hại anh P.

Nghi phạm còn lại là Nguyễn Minh Liên, dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng tất cả cũng vì lòng tham. Liên đã bàn với Cường gây ra vụ giết người, cướp tài sản chấn động nói trên.