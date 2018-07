Bà trùm Oanh ‘Hà’ và những ngày tù tội

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) phát lệnh truy nã quốc tế với giang hồ đất Cảng Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh “Hà” (SN 1957, ở 23 Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).



Bà trùm Oanh “Hà”. (Ảnh tư liệu, công an cung cấp). Số ma túy do đàn em Oanh “Hà” mang từ TP.HCM ra Hà Nội bị C47 bắt giữ.

Oanh là chị của Dung “Hà”, giang hồ nổi danh thời Năm Cam. Quá khứ của Oanh là những chuỗi ngày vào tù ra khám vì hoạt động cờ bạc và mua bán ma túy.

Quá khứ tù tội

Vũ Hoàng Oanh là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Người nổi tiếng nhất là cô em út Vũ Hoàng Dung, tức Dung “Hà”.

Ngay từ khi mười tám đôi mươi Oanh đã buôn bán ngược xuôi trên đất Hải Phòng. Lậm máu đỏ đen, đầu những năm 1980, Oanh nhiều lần ra nước ngoài tham gia đánh bạc. Ít nhất có ba lần Công an TP Hải Phòng xử phạt Oanh vì tội xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, bị công an quản chế tại địa phương.

Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 1986 Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán đôla giả, lừa người qua đường.

Đến những năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức. Với một hệ thống khép kín “cho vay - đánh bạc”, chị em Dung “Hà” thời đó đã khiến nhiều con bạc rơi vào cảnh khốn cùng.

Không chỉ tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi, từ năm 1993 hai chị em Oanh, Dung còn tham gia các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia (từ Campuchia về Việt Nam, đưa sang Nhật tiêu thụ) do Minh “sứt” (tức Ngô Đức Minh) và Phương “trộm trâu” (tức Ngô Xuân Phương) cầm đầu. Oanh được em gái giao cho trực tiếp điều hành một tụ điểm phân phối ma túy tại Hải Phòng.

Lúc đầu Oan bị phạt tử hình nhưng sau đó bản án bị kháng nghị giám đốc thẩm vì Oanh phạm tội khi đang mang thai. Cuối cùng, tháng 12-2006, Oanh bị tòa xử phạt 20 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an làm rõ đường dây của Oanh đã mua bán trót lọt 103 bánh heroin, 50 kg cần sa, 15 kg ma túy tổng hợp và 6.000 viên thuốc lắc. Thụ án chưa đầy 7 năm, tháng 9-2009 Oanh được đặc xá ra tù.

Hít thở không khí tự do chưa bao lâu, Oanh tổ chức các cuộc sát phạt đỏ đen ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Có lần Oanh tổ chức đánh bạc trên ô tô để tránh sự phát hiện của công an. Trong một lần tổ chức đánh bạc tại TP.HCM, Oanh bị bắt cùng gần 40 người khác. Tháng 10-2011, Oanh lại bị phạt bốn năm tù tội đánh bạc.

Có lẽ vì nghiện nặng cờ bạc nên tháng 7-2014, ngay sau khi vừa ra tù, Oanh lại trở lại “nghiệp” cũ, tiếp tục mở các chiếu bạc tiền tỉ.

Lần này Oanh bị công an bắt khi đánh bạc ở Lâm Đồng. Năm 2015, TAND TP Đà Lạt xử phạt 18 tháng tù giam về tội đánh bạc. Đầu năm 2016, Oanh thụ án xong.

Cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vừa ra tù, Oanh nhanh chóng thiết lập lại đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Không chỉ cung cấp hàng cho các đại lý ở TP.HCM, Oanh còn thâu tóm phần lớn thị trường phía Bắc, nhất là ở Hải Phòng. Bà trùm thuê hàng loạt nhà ở TP.HCM làm nơi giao dịch để tránh bị công an phát hiện.

Theo đó, rạng sáng 4-1-2018, C47 phối hợp với Đồn Công an ga đường sắt Hà Nội bắt quả tang Phạm Công Giang (59 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng) mang 15 gói ma túy. Theo tài liệu của cơ quan công an, chuyến hàng này là của bà trùm Oanh “Hà”, Giang chỉ là người được thuê vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội rồi đưa về Hải Phòng tiêu thụ.

Biết bị lộ, Oanh bỏ trốn sang nước ngoài, lui vào hoạt động bí mật, tiếp tục thuê tay chân vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Tháng 5-2018, C47 phối hợp với Công an TP.HCM và lực lượng chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với khoảng 10 người trong đường dây này; thu giữ trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật khác. Số hàng trên công an xác định là do bà trùm tổ chức. Tuy nhiên, một lần nữa bà trùm này lại lọt lưới công an.

“Nhìn bề ngoài Oanh là người phụ nữ hiền hậu nhưng đằng sau con người đó là sự mưu mô, xảo quyệt và vô cùng lạnh lùng. Oanh từng có quá khứ tù tội nên rất ranh mãnh, tung tích bí ẩn, rất nhiều kinh nghiệm đối phó với công an…” - trinh sát cho biết.