Bắt nhóm trộm két sắt khiêng lên ô tô ở Đồng Nai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) ngày 27-7, cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khởi (46 tuổi, quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Lý Hoàng Nam (34 tuổi, ngụ quận 6, TP.Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.



Trước đó, sáng 24-6, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của ông Nguyễn Đình Cương (ngụ xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc) về việc bị mất trộm. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng 24-6, ông Cương đến tiệm thuốc thú y làm việc thì thấy cửa tiệm đã bị bẻ khóa, chiếc két sắt nặng khoảng 140kg bên trong có 200 triệu đồng, 1 sổ hộ khẩu gia đình, 3 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất… đã bị kẻ gian lấy mất.

Công an đến nơi khám nghiệm hiện trường, phát hiện các camera theo dõi gắn phía ngoài tiệm thuốc thú y đều bị bẻ gãy, còn camera bên trong tiệm lại không ghi nhận được thông tin gì trong khoảng thời gian xảy ra vụ trộm cắp. Do đó, công tác điều tra truy bắt thủ phạm gặp rất nhiều khó khăn.

Từ dấu vết hiện trường, công an đặt nghi vấn đây là nhóm trộm chuyên nghiệp, có khoảng 2-3 người trở lên và thủ phạm có thể quen biết với gia đình nạn nhân nên mới có thể biết rõ vị trí lắp camera và hiệu thiết bị này.

Tiến hành trích xuất dữ liệu camera bố trí trên tuyến quốc lộ 1, chỗ gần tiệm thuốc thú y của ông Cương, tổ điều tra án xác định khoảng 1 giờ sáng 24-6, có chiếc xe ô tô hiệu KIA K3 màu trắng, biển số 51A- 70449 chạy từ hướng Bình Thuận đi TP.Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 1 ngày sau khi vụ trộm xảy ra, tổ điều tra án đã lần ra manh mối về vụ trộm và lần lượt tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Khởi và Nam tại TP.Hồ Chí Minh.

Qua điều tra ban đầu, Nam và Khởi đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Ngoài vụ trộm trên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy băng nhóm của Khởi đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau nên Công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời tiến hành truy bắt những đối tượng liên quan.