Trung Quốc bàn giao 1 trùm ma túy bị Interpol truy nã

Bộ Công an Trung Quốc bàn giao Nông Văn Khởi (27 tuổi, ở Hạ Lang, Cao Bằng) cho công an Việt Nam. Bị can Khởi là người bị công an Việt Nam và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã ra quyết định truy nã về tội mua bán ma túy.



Bị can Nông Văn Khởi bị Interpol truy nã.

Khởi là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 288 bánh heroin xuyên quốc gia từ Lào qua Sơn La sau đó đưa lên Cao Bằng để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Vụ án do Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đầu năm 2018 và Khởi bị ra lệnh truy nã sau đó.



Trước đó, tháng 2-2018 tại địa bàn xã Bạch Đằng, Hòa An (Cao Bằng), Cục CSĐT tội phạm về ma túy triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ Lào qua Trung Quốc. Công an bắt giữ năm người, thu giữ được số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và là vụ án thu giữ heroin lớn thứ hai do Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì thực hiện kể từ khi thành lập đơn vị đến nay.

Theo lời khai của những người bị bắt, Trần Văn Bằng mua ma túy của một người ở Sơn La với giá 175 triệu đồng/bánh, sau đó vận chuyển đến Cao Bằng giao cho những người khác tiêu thụ sang Trung Quốc để kiếm lời.

Qua điều tra mở rộng vụ án và củng cố chứng cứ, ngày 2-7, công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nông Văn Khởi.

Ngày 6-9, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cũng ra quyết định truy nã quốc tế đối với Nông Văn Khởi.

Công an xác định từ tháng 7 đến tháng 10-2018, Khởi thường xuyên di chuyển, đi lại khu vực biên giới thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Cục ba lần xây dựng kế hoạch, tổ chức phương án truy bắt nhưng người này nhanh chanh lẩn trốn sang Trung Quốc.

Đến ngày 25-10, thông qua cơ chế phối hợp, Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy - Bộ Công an Trung Quốc, Công an Quảng Đông, Công an Quảng Tây đã phối hợp bắt giữ Khởi theo tinh thần phối hợp, cam kết giữa lực lượng chức năng của hai nước đã ký kết vào ngày 10-10-2018 tại Bắc Kinh tại Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ VI, Việt Nam-Trung Quốc.

Buổi bàn giao Nông Văn Khởi có mặt của ông An Quốc Quân, Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy, Bộ Công an Trung Quốc và ông Nguyễn Địch Nam, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Tại buổi bàn giao, hai bên đề nghị tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong việc đấu tranh các chuyên án về ma túy, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt-Trung hòa bình, hữu nghị và không ma túy.