Truy bắt kẻ giật đồ của nhân viên ngoại giao

Chỉ với clip ngắn ghi lại hình ảnh nam thanh niên đeo khẩu trang, kính đen… giật dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga trên địa bàn phường 6, quận 3 nhưng hình sự đặc nhiệm đã tìm ra được nghi can. Mất hơn ba tháng công an mới bắt được người này…



Gây án mùng 2 Tết

“Vụ cướp giật xảy ra vào ngày 17-2, hôm đó là mùng 2 Tết. Ngay khi tiếp nhận thông tin, một tổ trinh sát đã xuống hiện trường, tiếp nhận hồ sơ” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.HCM), cho hay.

Hình ảnh từ clip ghi nhận khi ông Dmitrii Alekseev (nhân viên ngoại giao Nga tại TP.HCM) cùng bạn đi trên vỉa hè về cơ quan thì một thanh niên chạy xe Yamaha Luvias áp sát giật phăng dây chuyền…

Clip ghi được biển số xe nhưng mất hơn ba tháng công an mới bắt được nghi can. “Nếu chỉ xác minh biển số xe mà tìm được người thì quá dễ. Trinh sát đi xác minh, người sở hữu xe này ở quận 11 nhưng xe đã mua đi bán lại nhiều lần mà không sang tên. Việc rà soát, khoanh vùng đối tượng rất khó khăn, tưởng rơi vào ngõ cụt. Thời điểm xảy ra vụ án, anh em lại đang tập trung vào vụ hot girl Trần Kim Yến buôn ma túy…” - Thiếu tá Lành nói.

Theo ông Lành, anh em phải sàng lọc hàng ngàn người trong danh sách đen, trinh sát truy xuất hàng loạt camera trên các tuyến đường, xử lý hàng trăm nguồn tin của đặc nhiệm… để tìm manh mối.

Từ thông tin cóp nhặt và sự hỗ trợ của báo chí, chân dung kẻ này dần lộ diện.



Hình ảnh vụ cướp giật ngày 17-2. (Ảnh cắt từ clip). Võ Ngọc Phi tại cơ quan điều tra. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

“Trốn” vợ đi đánh án

Công an xác định nghi can tên Võ Ngọc Phi (27 tuổi, quê Long An). Người này từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích, mới ra tù vào trước Tết. Phi chạy xe điêu luyện, cầm đầu nhóm dắt đoàn “bão đêm” có tiếng ở TP.HCM. Tuy nhiên, xác định được chân dung kẻ cướp giật nhưng trinh sát không biết Phi đang lẩn trốn ở đâu.

Các trinh sát bí mật sử dụng biện pháp nghiệp vụ để buộc người này xuất đầu lộ diện.

“Nhận tin Phi về Long An, anh em quyết định bắt giữ” - Thiếu tá Lành cho hay.

Lúc 3 giờ ngày 27-5, Thượng tá Phan Văn Chung, Phó Trưởng phòng CSHS (PC45 Công an TP.HCM), Thiếu tá Lành cùng sáu trinh sát Đội CSHS đặc nhiệm khẩn cấp về Long An để truy bắt.

“Hôm xuất quân, một trinh sát là võ sư chạy xe thiện nghệ được nghỉ vì việc gia đình và liên tục đánh án trước đó. Đến khi hay tin đồng đội xuất quân, anh “trốn” vợ chạy xe về Long An” - một trinh sát kể.

Biết Phi đang ở huyện Cần Đước, Long An nhưng không rõ ở chỗ nào và sẽ quay lại TP.HCM trong ngày nên trinh sát rải quân trên trục đường chính đón lõng, mỗi chốt hai người. “Đặc nhiệm mà, làm lâu năm nên dễ “bắt sóng” nghi can lắm” - trinh sát cho hay.

Chờ đợi đến 15 giờ, các trinh sát phát hiện Phi chạy xe SH phóng như bay về TP.HCM liền đeo bám. Khi tới quốc lộ 1A giao với Dương Đình Cúc (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), tổ trinh sát vây bắt. “Lúc này anh em vứt luôn áo mưa vì sợ vướng, tăng ga truy bắt. Mưa tầm tã, đường trơn, lại lúc đông xe và người đi đường nên anh em căng mắt xử lý. Đuổi chưa đầy 300 m, Phi đã bị khống chế”.

Khám xét tại nhà người này, công an thu được bộ quần áo Phi mặc hôm gây án.

Bước đầu nghi can khai nhận đã bán dây chuyền giật được cho một tiệm vàng trên đường Âu Cơ với giá 9 triệu đồng.

Hiện Đội 9 Công an TP.HCM đã tiếp nhận Phi để xử lý theo thẩm quyền.