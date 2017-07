Từ vết cắt của cậu bé 14 tuổi, kẻ cướp xe ôm lộ diện

Ngày 20-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Hùng (20 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Hùng là nghi can đâm trọng thương xe ôm cướp tài sản và sa lưới công an nhờ cậu bé 14 tuổi.



Bác xe ôm lết ra quốc lộ 7A kêu cứu đã được đưa đến bệnh viện ở huyện Diễn Châu cấp cứu.

Như đã đưa tin, chiều 4-7, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương rất nặng, lết từ cách đồng ra quốc lộ 7A (đoạn qua xã Diễn Bình) kêu cứu. Người này chỉ nói được là làm nghề xe ôm, bị cướp đâm rồi ngất xỉu. Được cấp cứu kịp, nạn nhân may mắn sống sót.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Nghệ An) đã lập chuyên án, vào cuộc điều tra.

Khi ban chuyên án đang dò manh mối thì ngày 9-7, em Thái Hữu Kh. (14 tuổi, trú huyện Yên Thành) trình báo về việc em bị một thanh niên dùng dao khống chế để cướp điện thoại iPhone. Theo em Kh., khi bị cướp, em chống trả quyết liệt khiến tên cướp bị mọt vết cắt khá nặng vào tay, chảy nhiều máu.

Khi nhận tin báo, công an đến bệnh viện Bảo Sơn (huyện Yên Thành) xác minh thông tin, nơi đây thông tin "có người bị thương đứt cổ gân tay, mất nhiều máu đến cấp cứu. Tuy nhiên, người bị thương này không nhập viện điều trị với lý do không có tiền".

Nhận định đây là nghi can gây vụ cướp nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An triệu tập người này.



Bị can Bùi Văn Hùng.

Khi bị triệu tập, người này khai tên là Bùi Văn Hùng và "mới từ Hà Nội về Nghệ An ngày 7-6". Giải thích về vết thương ở tay, người này cho là bị tai nạn.

Các chiến sĩ đã ra Hà Nội tìm đến nơi Hùng từng làm việc, thu thập, xác minh chứng cứ ngoại phạm mà Hùng cung cấp nhưng không khớp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ sắc sảo, công an đã buộc Hùng khai nhận toàn bộ sự thật.

Theo đó, ngày 3-7, khi từ Hà Nội về đến Nghệ An thì không còn tiền, Hùng vờ thuê xe ôm rồi tấn công nạn nhân cướp xe. Tài sản cướp được, Hùng đi bán cho một người buôn sắt vụn giá 1 triệu đồng (trị giá chiếc xe 20 triệu đồng)...

Khi tiêu hết số tiền trên, Hùng lại cầm dao đi cướp điện thoại của em Kh. và bị em chống trả, khiến Hùng bị thương ở tay.

Hùng từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an đang tiếp tục điều tra kẻ cướp này.