Vì sao đường dây ma túy của Oanh 'hà' bị bắt?

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã ra lệnh truy nã quốc tế Vũ Hoàng Oanh liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.





Vũ Hoàng Oanh. Ảnh: CA cung cấp

Thông tin truy nã về Vũ Hoàng Oanh (61 tuổi, quê Hải Phòng, tên thường gọi là Oanh “hà”, chị ruột của Dung “hà” - trùm xã hội đen khét tiếng cùng thời Năm Cam) đã được đăng tải công khai trên website của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Người này được xác định có vai trò cầm đầu trong đường dây cung cấp ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ vừa bị triệt phá vào tháng 5-2018 vừa qua.

Clip: Công an vây bắt Nguyễn Thị Huệ, một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy của bà trùm Oanh "hà".

Theo đó, C47 đã bắt khẩn cấp bảy người trong đường dây này gồm Nguyễn Thị Huệ, Vũ Quang Trung (cùng trú TP.HCM); Trần Văn Thình, Trần Văn Cường, Phạm Thị Bình, Đồng Dương Nam (cùng quê Hải Phòng); Trần Thị Lệ Chi (quê Tiền Giang). Để bắt bảy người này, các chiến sĩ công an phải trải qua quá trình theo dõi, mật phục và xác định chính xác thời điểm "quăng lưới".



Huệ, từng có tiền án bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Ngựa quen đường cũ

Vào đầu tháng 4-2018, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 nghi vấn Nguyễn Thị Huệ (59 tuổi, cư trú phường Thạnh Lộc, quận 12) cùng người tình 61 tuổi của mình là Trần Văn Thình mua bán ma túy ở nhiều điểm trên địa bàn quận 12.

Các trinh sát phát hiện Huệ thường liên lạc để mua bán ma túy với người phụ nữ tên Trần Thị Lệ Chi (tự là Yến, 43 tuổi, phường 14, quận 10, TP.HCM). Yến được xác định là “chân rết” chủ lực trong đường dây buôn bán ma túy của Oanh “hà”.

Nhận thấy đây là một đường dây tội phạm hết sức tinh vi, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã đề xuất với Ban chỉ huy Công an quận 12 lập chuyên án để đấu tranh.



Thình, người tình của Huệ cũng từng lãnh 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Cùng thời điểm đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát ma túy (PC47, Công an TP.HCM) cũng đang điều tra về đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM để tiêu thụ do “bà trùm” Oanh “hà” cầm đầu.

Từ mối liên hệ đó, ba đơn vị nghiệp vụ lúc đó là C47, PC47 và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 12 đã phối hợp điều tra. Cùng với sự hỗ trợ tích cực của Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3) - Bộ đội biên phòng và Cục Điều tra phòng, chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cơ quan chức năng quyết tâm phá án nhanh.



Đồng Dương Nam, một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Ảnh: CA cung cấp

Đến 24-5, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án lúc đó do Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng C47 làm Trưởng ban cùng nhiều thành viên khác đã quyết định “cất vó”. Để vây bắt các “nhánh” tiêu thụ ma túy của đường dây này, ban chuyên án chia thành nhiều mũi khác nhau để đánh đồng loạt vào các “căn cứ” của tội phạm.

Tại quận 12 và quận Gò Vấp, lực lượng công an đã bắt ba người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Nguyễn Thị Huệ, Trần Văn Thình cùng đàn em là Trần Văn Hoạt. Qua khám xét bốn địa điểm khác nhau của những người trên, công an thu giữ 29 bánh heroin, 15 kg ma túy đá và 3.000 viên thuốc lắc, bảy mô tô và 125 triệu đồng tiền mặt...

Tại quận 1, công an đã bắt được Đồng Dương Nam (46 tuổi, quê Hải Phòng) và thu giữ 100.000 viên thuốc lắc (tương đương 35 kg ma túy tổng hợp).



Tang vật công an thu giữ khi bắt giữ Đồng Dương Nam là 100.000 viên thuốc lắc (tương đương 35 kg ma túy tổng hợp) được ngụy trang khéo léo, gói thành từng gói nhỏ màu xanh. Ảnh: CA cung cấp

Tại quận 10, công an đồng loạt bắt Trần Thị Lệ Chi (tức là Yến, người trực tiếp liên lạc, buôn bán ma túy với Nguyễn Thị Huệ), Trần Văn Cường (34 tuổi), Vũ Quang Trung (58 tuổi) và Phạm Thị Bình (43 tuổi).

Riêng Cường và Trung, trinh sát theo dõi từ khi họ dùng hai ô tô vận chuyển các vali chứa ma túy được ngụy trang khéo léo từ đường tiểu ngạch biên giới tỉnh Long An để đưa về TP.HCM bán cho Huệ và Thình. Khi họ đến khu vực phường 14 (quận 10, TP.HCM) thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ Qua khám xét, công an thu giữ 10 bánh heroin, 13 kg ma túy đá cùng hai ô tô và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan...



Vũ Quang Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp



Trần Thị Lệ Chi (tự là Yến), một chân rết quan trọng trong đường dây của Oanh "hà" cũng đã bị bắt. Ảnh: CA cung cấp

Tổng số ma túy mà công an thu giữ từ đường dây kể trên là 76 kg ma túy các loại.

Đáng nói là những người bị bắt trên đã từng có tiền án tiền sự về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, Huệ từng lãnh mức án bảy năm tù, còn Thình thì 15 năm tù. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, sau khi ra tù cả hai tiếp tục buôn bán ma túy với quy mô lớn.

Những người còn lại cũng từng “vào tù ra tội” vì tội danh này. Qua mối quen biết trong tù hoặc đồng hương, sau khi ra ngoài xã hội, họ liên kết lại trong đường dây tội phạm.



Phạm Thị Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Đi ô tô, mô tô để bán ma túy

Theo điều tra ban đầu, Oanh “hà” thường chỉ đạo cho đàn em của mình là Vũ Quang Trung và Trần Văn Cường dùng ô tô để vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia vào TP.HCM, rồi giao cho Yến để “phân phối” ở các “đại lý” khác (gồm Huệ, Nam và Bình). Họ giao nhận hàng ngay trên ô tô, đến địa điểm thuận lợi sẽ xuống xe, xách theo túi hoặc một cái thùng lớn chứa ma túy.

Còn phía Huệ và người tình của mình là Thình thì mua bán ma túy chủ yếu bằng mô tô. Theo một thành viên của ban chuyên án, để theo dõi được nhất cử nhất động của Huệ và Thình, các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian. Thêm vào đó, Huệ thường tỏ ra hào phóng, thân thiện với những người xung quanh gần nơi mình ở nên trinh sát phải đeo bám ngày đêm, hóa trang để thu thập thông tin, hành tung của Huệ và Thình.



Các tang vật mà phía công an thu được từ các đối tượng. Ảnh: CA cung cấp

“Các đối tượng này thường đi trên chiếc mô tô, ma túy được giấu trên xe và chúng tiến hành giao nhận ngay trên xe rồi giao hẳn xe cho nhau chạy. Huệ và Thình thường bán hàng cho các đối tượng ở quận 12, quận Gò Vấp, Bình Dương và Đồng Nai. Với khoản tiền phải giao trả quá lớn chúng sẽ chuyển qua ngân hàng, còn số tiền nhỏ thì chúng sẽ giao nhận ngay trên xe”, người này nói.

Ngoài các tang vật mà công an đã thu giữ, cơ quan điều tra cũng đã phong tỏa tài khoản cá nhân của các đối tượng trong đường dây với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.