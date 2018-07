Vụ hình sự nổ súng bắt cướp ở Gò Vấp: Hơn cả phim hành động

“Người đàn ông đang đứng xe bên lề đường bị chém. Tên cướp vặn ga chạy, chúng tôi đâu ai dám cản. Bất thình lình, từ dưới cầu một người chạy xe Exciter bay thẳng tới, quặt đầu xe chặn lại, tên cướp té ngã. Sau tôi mới biết đó là hình sự, mà tôi cũng đoán chắc chắn chỉ có hình sự mới làm được vậy thôi. Hơn cả phim hành động!” - một người dân kể chuyện.



Hình ảnh một số tang vật thu giữ.

Vụ hình sự nổ súng bắt cướp ở Gò Vấp là những ký ức khiến không chỉ những trinh sát hình sự tham gia đánh án (Đội Hình sự đặc nhiệm, hình sự Bình Thạnh, hình sự Gò Vấp) mà cả với người dân chứng kiến không thể quên.

Dọa chém người, cướp xe ở Bình Thạnh

Câu chuyện bắt đầu vào trưa 17-7, trên đường tuần tra đến đường Điện Biên Phủ, Công an phường 25 (quận Bình Thạnh) phát hiện hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, không những không chấp hành, hai người này còn dùng bình xịt hơi cay và dao tự chế dài khoảng 1 m chống trả quyết liệt.

Bị áp đảo, hai tên này bỏ xe chạy bộ. Chạy đến đường D1, phát hiện một cô gái đang chạy xe máy, chúng lao tới khống chế và cướp. Cô gái giằng xe lại thì bị vung dao dọa chém.



Lê Hoàng Từ Nhân và Nguyễn Hồng Nam.



Ngay khi nhận tin báo, những trinh sát giỏi của Đội Hình sự đặc nhiệm ngay lập tức được điều động khẩn cấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh xuống khám nghiệm hiện trường. Tại đây, các trinh sát thu giữ một số dụng cụ để bẻ khóa, một điện thoại di động và một xe máy.

Xuyên trưa rà soát hàng trăm camera khu vực, công an lần ra đường đi của đối tượng hướng về quận Gò Vấp. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo khẩn cấp phá án, không để chúng tiếp tục lộng hành!

Trinh sát đặc nhiệm (Đội 3) phối hợp cùng lực lượng hình sự quận Bình Thạnh và trinh sát hình sự quận Gò Vấp xác định hai kẻ này lẩn trốn ở một khách sạn trên đường Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) nên phối hợp truy bắt.

“Hơn cả phim hành động!”

Thời điểm biết bị bao vây, các đối tượng trong băng cướp dùng mã tấu "mở đường máu", chúng chém gục một người dân để cướp xe máy hòng tẩu thoát.



Tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra.

Theo chị T., lúc đó gần 4 giờ chiều, chị đang đứng bán hàng ở góc cột điện thì nghe thấy tiếng la hét, chị nghĩ là nhậu nhẹt cãi nhau. Nhưng chị hốt hoảng khi thấy có người cầm dao, mã tấu chạy tới.

"Người đàn ông đứng trên lề bị nó chém, cướp xe để chạy trốn. Rồi có mấy người đuổi theo, chỉ có mấy người đó thôi, họ không mặc quân phục nhưng tôi đoán là hình sự, vì nhìn nó cầm dao bự vậy đã ớn rồi, chỉ có mấy anh hình sự mới dám đuổi theo bắt thôi” - chị T. kể.

Trao đổi với chúng tôi, anh Đ., nạn nhân bị chém, cho biết lúc đó anh và vợ đang đi mua trái cây. Anh đứng trên lề đường đợi vợ.

“Nó chạy ào tới, cầm mã tấu chặt vào tay trái, cướp xe chạy. Chạy được tầm 50 m thì có một người chạy Exciter, tôi nhớ rất rõ đó là người chạy xe Exciter, bay thẳng tới đâm thẳng vào xe tên cướp, nó ngã, dân quân và mấy người tóm được. Một thằng khác bị khóa tay rồi, bị bắt cách nhau tầm 2-3 phút. Có tiếng súng nổ, công an bắn chỉ thiên và bắn vào chân một tên cướp, nó vẫn chạy. Vào bệnh viện, chỗ vết chém máu chảy nhiều quá, tôi nói bác sĩ khâu sống luôn. Hiện tại vết thương đã lên da non rồi, sức khỏe tôi đã ổn lại, chỉ là chiếc xe vẫn đang tạm giữ nghe đâu là tang vật vụ án nên tôi chưa được nhận lại. Trong cái rủi cũng có cái may, còn sống là hên rồi, chỉ tội nhà giờ không có xe đi, tôi phải đi mượn xe mấy hôm rồi” - anh Đ. kể chuyện.



Nhớ lại vụ việc, nhiều người dân nơi đây vẫn không khỏi rùng mình. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hai người bị bắt tại đây là Lê Hoàng Từ Nhân (31 tuổi, quê TP.HCM, ngụ quận 12) và Nguyễn Hồng Nam (31 tuổi, quê Bình Định).

“Lúc về làm việc tại trụ sở công an, đối tượng vẫn có biểu hiện ngáo, hỏi tên tuổi không nhớ, chúng tôi phải đợi 3-4 tiếng sau mới lấy lời khai được” - trinh sát kể chuyện.

Ngay sau đó, liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng đang tạm giữ thêm Nguyễn Ngọc Anh Vũ (30 tuổi, Bình Dương) và Nguyễn Trịnh Anh Khoa (46 tuổi, Nam Định) về hành vi không tố giác tội phạm. Trong đó, Vũ từng có tiền án về hành vi giết người và tiền sự cai nghiện ma túy. Khoa từng bị công an bắt về hành vi kinh doanh đĩa lậu và mua bán băng đĩa nội dung cấm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.