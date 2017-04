Hỏa hoạn thiêu rụi 6 căn nhà và 2 tiệm vàng

Một người dân chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng 4 giờ 30 sáng 27/2, ngọn lửa bùng phát tại nhà ông Mai Văn Sáng (nằm trong khu Trung tâm thương mại thị trấn Thứ 11) và bắt đầu lan ra các căn nhà bên cạnh, cháy dữ dội.

Nhận tin cháy, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an thị trấn phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện An Minh và An Biên nhanh chóng đến tham gia chữa cháy. Sau hơn một giờ nỗ lực, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Lúc này 8 căn nhà, trong đó có 2 tiệm vàng, bị thiêu rụi hoàn toàn. Hai tiệm vàng bị cháy là tiệm của ông Huỳnh Chí Hiếu (tiệm vàng Huỳnh Hiếu) và bà Trần Thị Hương (tiệm vàng Quốc Toản); 6 hộ dân gồm nhà ông Mai Văn Sáng; bà Nguyễn Thị Lài; bà Đặng Thị Kim Hai; ông Lâm Thanh Danh; bà Nguyễn Thị Thiện và ông Trương Minh Linh.

Trao đổi với PV, ông Trương Văn Tuấn Em - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thứ 11, huyện An Minh (Kiên Giang) - cho biết: “Ngay sau khi hay tin chúng đôi huy động mọi lực lượng tại chỗ, tích cực đến chữa cháy. Tuy nhiên do đám cháy xảy ra lúc rạng sáng, trời khô và có gió, trong nhà lại chứa các vật dụng dễ cháy nên dù khống chế được đám cháy vẫn có 8 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn”.

Theo các chủ hộ có nhà bị cháy, các thành viên trong gia đình đều bình an nhưng toàn bộ tài sản đã bị lửa thiêu rụi, ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 5 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều qua (27/2), UBND huyện An Minh đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có nhà bị cháy và hỗ trợ mỗi hộ 6 triệu đồng, nhằm giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Theo Nguyễn Hành (Dân trí)