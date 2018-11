Hỏa hoạn thiêu rụi kho chứa vải may thảm lót chân

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng 19 giờ 20 phút tối 22/11, có tiếng nổ lớn và sau đó lửa bốc cháy từ kho chứa vải may thảm lót chân của bà Phan Thị Ngọc Thơ. Lửa cháy lan và bao trùm toàn khu vực kho chứa. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Tiền Giang ngay sau khi nhận tin báo đã điều xe chữa cháy và thiết bị chuyên dùng trong chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành chữa cháy. Sau 1 tiếng đồng hồ, đám cháy lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo ghi nhận, đến 20 giờ 45 phút tối cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun xịt để chống cháy lan qua các hộ dân lân cận.