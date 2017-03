Hỏa hoạn trong đêm, vợ chồng già tử vong

Sáng 15-6, ông Chu Huy Hải, Phó Trưởng Công an xã Hưng Hòa, cho biết: Khoảng 21 giờ đêm 14-6, người dân xóm Phong Đăng (xã Hưng Hòa) nghe tiếng nổ lốp đốp và khói lửa bốc ra từ căn nhà của vợ chồng ông Hồ Văn Cảnh (SN 1929) và bà Trần Thị Thiu (SN 1929), ở xóm Phong Đăng. Lúc này, người dân phát hiện cửa đang khóa trái nên đã phá cửa vào dập lửa, đồng thời gọi cảnh sát PCCC đến hỗ trợ.





Hiện trường vụ cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nóng, oi bức khiến lửa cháy dữ dội. Khi dập tắt được lửa thì cả hai vợ chồng ông Cảnh, bà Thiu đều đã tử vong. Tại hiện trường cho thấy các đồ đạc, nội thất và hai chiếc giường của hai vợ chồng già đều đã cháy rụi, hư hỏng. Mái nhà lợp fibro xi măng cũng bị nổ, thủng nhiều chỗ.

Ngay trong đêm 14-6 và sáng 15-6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP Vinh đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà trên.

Vợ chồng ông Cảnh, bà Thiu không có con, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.



Người thân và người dân đến viếng, khóc thương vợ chồng ông Cảnh, bà Thiu.

Ông Hải cho biết thêm hai năm nay, bà Thiu sức khỏe yếu nằm một chỗ, ông Cảnh hằng ngày ở nhà chăm sóc vợ. Sau khi xảy ra vụ cháy, cơ quan chức năng và người thân có phát hiện một số giấy tờ và 1,8 triệu đồng không bị cháy hỏng.



Ngày 15-6, người thân, xóm giềng và chính quyền địa phương đang chung tay tổ chức lễ an táng vợ chồng ông Cảnh, bà Thiu.