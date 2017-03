Hoãn phiên tòa để điều tra bổ sung

Sáng qua (23-9), TAND TP Đà Nẵng tiếp tục xử vụ nguyên thiếu tá Đinh Công Sắt và nguyên trung tá, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Công An TP.HCM tại Hà Nội Dương Tiến lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Người nhận tội, kẻ phản cung

Trả lời thẩm vấn, Sắt thừa nhận mọi tội phạm như tố cáo sai sự thật, phát tán tài liệu trước ngày bầu cử gây mất an ninh trật tự và khai do Nguyễn Phi Duy Linh (người quen thiếu tướng Trần Văn Thanh - Chánh Thanh tra Bộ Công an) xúi giục.

Trước đây, Sắt bị sa thải khỏi ngành công an do có sai phạm liên quan đến đoàn xe vận tải ký hiệu Fe trên xe. Trước tòa, Sắt khai chỉ muốn khiếu nại để phục chức nhưng sau đó bị cáo đã bị lợi dụng và ngày càng lấn sâu vào con đường khiếu kiện. Sắt nói: “Bị cáo đã định ra đầu thú nhưng Linh bảo bị cáo bỏ trốn. Linh còn hướng dẫn bị cáo nhờ người nhà đưa hai bà nội, ngoại là hai bà mẹ Việt Nam anh hùng ra Hà Nội khiếu kiện gây áp lực”.

Ngược lại, Linh phủ nhận toàn bộ lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra. Theo Linh, các lời khai đó là do bị điều tra viên hướng dẫn phải viết như vậy. Đối chất với Sắt, Linh phản bác tất cả, cho rằng mọi việc từ đi khiếu kiện và phát tán tài liệu trước ngày bầu cử là do Sắt sắp đặt, tiến hành chứ mình không hề hay biết. Linh khai mình không hề biết đến những tài liệu bị cơ quan điều tra thu giữ tại nhà vợ cũ có bút tích của thiếu tướng Trần Văn Thanh. Ngay sau đó, cả công tố viên và chủ tọa phiên tòa đều khẳng định ông Thanh đã thừa nhận những bút tích trong các tài liệu đó là của mình.

Đề nghị khởi tố chánh thanh tra Bộ Công an

Chưa hết buổi sáng, chủ tọa đã bất ngờ đề nghị dừng phiên xử để hội ý. Ngay sau đó, tòa tuyên hoãn xử do lời khai của các bị cáo tại tòa mâu thuẫn với cáo trạng và vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ.

Theo tòa, “qua các tài liệu, chứng cứ và lời khai các bị cáo tại tòa, đủ cơ sở để xác định thiếu tướng Trần Văn Thanh là đồng phạm trong vụ án này”. Tài liệu điều tra chứng minh ông Thanh đã liên lạc, gặp Sắt xúi giục Sắt bỏ trốn khi cơ quan điều tra đã khởi tố Sắt. Tòa đề nghị cơ quan chức năng khởi tố ông Thanh và khẳng định nếu không khởi tố thì cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm đối với người tổ chức, cầm đầu trong vụ án.

Một nguyên nhân khác cần hoãn xử là để làm rõ lời khai của Dương Tiến. Khi tòa thẩm vấn, Tiến bảo nhiều nội dung trong cáo trạng truy tố mình không đúng. Tiến nói mình không xúi giục Sắt phát tán tài liệu; không tư vấn cho Sắt viết đơn tố cáo; công văn 73 và 77 là do một cán bộ Ủy ban Phòng chống tham nhũng cung cấp. Vị này phủ nhận trước cơ quan điều tra nên Tiến yêu cầu được đối chất tại phiên xử tới...