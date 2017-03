Hoãn xử vụ dùng lựu đạn cướp nhà chị

Theo tòa, có nhiều điểm chênh nhau trong hồ sơ như số tiền, cách thức các bị cáo đe dọa nạn nhân... cần phải làm rõ.

Đông và bà L. là chị em cùng mẹ khác cha. Bà L. mua nhà ở Đồng Nai ở cùng chồng và mẹ. Khi Đông thụ án tù, bà L. bán nhà rồi dọn về ở quận 12. Đầu năm 1999, Đông được trả tự do, tìm chị xin tiền nhưng bị từ chối. Nghĩ bà L. bán nhà của mẹ mà không chịu chia, Đông ấm ức, nảy sinh ý định đột nhập nhà chị uy hiếp buộc giao vàng.

Sáng 8-3-2008, Đông cùng ba đồng phạm đột nhập nhà bà L., trói tay chân vợ chồng bà, buộc đưa 20 lượng vàng... Trong lúc giằng co, hàng xóm bà L. phát hiện, báo công an. Ba đồng phạm của Đông nhanh chân tẩu thoát, còn Đông dùng dao, lựu đạn khống chế con tin. Công an phải dùng loa kêu gọi Đông kiềm chế và thuyết phục Đông hạ vũ khí. Tranh thủ lúc Đông sơ hở, chồng bà L. chạy thoát nhưng Đông vẫn cố thủ. Ngoài lựu đạn, Đông còn đặt bình gas 12 kg dưới chân, tay cầm quẹt lửa uy hiếp tính mạng bà L.

Sau một thời gian kiên trì thuyết phục, Đông mới chịu hạ vũ khí đầu hàng. Sau đó, Đông đã bị xử lý về ba tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hai đồng phạm của Đông bị xử lý về tội cướp tài sản, một đang bỏ trốn.