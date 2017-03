Hoảng loạn vì cuộn thép gần 20 tấn rơi xuống đường

Nếu không có dải phân cách này thì không biết hậu quả sẽ như thế nào

Lúc 11h trưa nay 19-3, trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân, TPHCM, xe đầu kéo BKS 51C-423.10 kéo theo rơ-moóc 51R-095.90 chở cuộn thép nặng gần 20 tấn chạy hướng từ An Lạc về ngã tư An Sương. Khi còn cách trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân) khoảng 100 mét thì bất ngờ dây xích chằng cuộn thép bị đứt khiến cuộn thép rơi xuống đường.

Khi rơi xuống, cuộn thép đã làm vỡ vụn một đoạn dải phân cách bằng bê tông. Nhiều người đi xe máy phía sau được phen hoảng loạn. Rất may không có ai bị thương trong vụ việc.