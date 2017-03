Hoảng loạn xe giường nằm… lộn một vòng trên đường

Anh Nguyễn Văn Giới, xã An Hồng, huyện An Dương cho biết: Khoảng 3h sáng 22/6, vợ chồng và con cái anh kinh hoàng thấy chiếc xe giường nằm biển Quảng Ninh đi qua nhà và lật một vòng qua đường. Trên xe có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Nhiều trẻ em bị thương đã phải đưa đi cấp cứu.

Sau khoảng gần 1h, đội cứu hộ đến và cẩu xe lên để giải thoát cho nhiều người. Tình trạng hỗn loạn khiến nhiều người hoảng loạn.



Hiện trường vụ việc

Một số đối tượng lợi dụng các hành khách đang bị hoảng vía đã cướp giật ví và túi xách. “Khi lực lượng cảnh sát giao thông có mặt, chúng tôi đã bắt được một tên cướp giật và giao cho Công an xử lý”- anh Giới cho biết.

Khoảng 6h30’, nhà xe Đức Phúc đã điều xe từ Quảng Ninh đến chuyển hành khách sang để đưa khách di chuyển tiếp. Đại diện Công an xã An Hồng cho biết: Sự việc xảy ra trong đêm và giải quyết nhanh gọn nên phía Công an xã không nắm được thông tin cụ thể.

Đội CSGT thuộc Công an huyện An Dương cho biết đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.