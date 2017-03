Hoang mang: Lại tái diễn rạch người nghiêm trọng

Trong khi lực lượng Công an ráo riết vào cuộc để truy bắt thủ phạm đã gây ra một loạt các vụ rạch quần phụ nữ tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), thì đến tối 27-5, trên địa bàn thị xã lại xảy ra một vụ rạch lưng một phụ nữ. Theo các bác sĩ, nạn nhân lần này được ghi nhận là ca nặng nhất…

Sau 2 ngày được điều trị tích cực, vết thương dài trên lưng chị Võ Tôn Uyên Trang (17 tuổi, trú tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) đã khô, nhưng hình ảnh tên thủ phạm bệnh hoạn vẫn ám ảnh trong tâm trí nạn nhân này.

Theo tường trình của chị Trang, khoảng gần 21 giờ ngày 27-5, khi chị cùng cô em họ tên Tôn Thị Trúc Ninh ra khỏi quán Chín Quảng trên Quốc lộ 1, đến đoạn thuộc tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thì nghe thấy tiếng nẹt pô xe máy ầm ĩ của một tốp thanh niên đi xe độ.

“Lúc đó, chợt nghĩ đến các vụ rạch mông đã xảy ra trong thời gian qua, nên tôi cảm thấy rất bất an. Vì thế, tôi vừa đạp xe vừa ngoái đầu ra phía sau để trông chừng” - chị Trang thuật lại.

Vết thương trên lưng chị Trang.

Khi nhóm thanh niên vừa đi khỏi, chị Trang cảm thấy yên tâm vì không có việc gì xảy ra. Tuy nhiên, một lúc sau, chị thấy một đối tượng đi xe máy chạy vụt qua, lúc này chị bỗng thấy có vật gì đó tác động vào người mình. Chị Trang đưa tay ra phía sau thì thấy chiếc áo đang mặc đã rách tả tơi.

“Khi ấy tôi chưa thấy đau. Nhưng khi sờ lại phía lưng lần nữa thì tôi thấy đau, rát, máu chảy rất nhiều” - chị Trang nhớ lại.

Chị Trang được người dân chở đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã khâu 26 mũi vắt ngang lưng của nạn nhân.

Chị Huỳnh Thị Thu Dung - điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cho biết, vết thương của chị Trang dài hơn 10cm, sâu khoảng 0,5cm.

“Hiện bệnh nhân Trang đang tiếp tục được theo dõi và cho uống kháng sinh. Dự định 1 tuần sau, bệnh nhân mới có thể xuất viện” - chị Dung cho biết.

Sau khi được đưa đến cơ sở y tế chữa trị, ngay trong đêm, người nhà chị Trang đã đến Công an thị xã Ninh Hòa trình báo sự việc. Theo nhận dạng của chị Trang, đối tượng gây án khoảng ngoài 20 tuổi, có đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy (chưa rõ loại) màu trắng, đen. Do trời tối nên chị Trang cũng không thể quan sát được biển số xe của hung thủ.

Chị Võ Tôn Liên Chi, chị gái của nạn nhân cho rằng vụ việc một lần nữa gây hoang mang dư luận, vì thế cơ quan chức năng cần sớm truy bắt thủ phạm, xử lý nghiêm minh.

Như Báo Khánh Hòa đã thông tin, từ tháng 2 đến ngày 30-3, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã ghi nhận gần 10 trường hợp bị rạch quần, trong đó có 5 nữ sinh của các trường THPT, 1 cô giáo và 2 người dân. Những trường hợp ghi nhận được đều là nữ và không có mâu thuẫn, thù hằn với ai. Đối tượng thường chạy xe máy từ phía sau, áp sát bên trái và dùng vật sắc, bén rạch một đường vào mông rồi phóng xe tẩu thoát.

Chiều 30-5, trao đổi với phóng viên Báo Khánh Hòa, Đại úy Trần Trung Dũng - Đội phó Đội Tổng hợp Công an thị xã Ninh Hòa,cho biết hiện Công an đã tiếp nhận vụ rạch lưng, nạn nhân là chị Võ Tôn Uyên Trang. Lãnh đạo Công an thị xã đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương điều tra truy bắt thủ phạm.

Được biết, từ khi xảy ra các vụ rạch quần phụ nữ trên địa bàn, đến nay lực lượng Công an chưa bắt được hung thủ nào.