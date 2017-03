Hoang mang vì kẻ liên tục đánh người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Liên tục bị tố đánh người

Đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Nga và anh Nguyễn Thăng Long (ở thôn Đông Yên, xã Kỳ Lời) gửi đến các cơ quan chức năng phản ánh, trong vài năm trở lại đây, cha con ông Nguyễn Hữu Tòng cùng 2 người con là Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Sứ (ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh) thường xuyên đe dọa, đánh đập, gây ra những vụ việc gây hoang mang trong thôn xóm mà vẫn chưa hề bị xử lý.

Vụ việc mới đây nhất là vào ngày 26/4/2013, chị Nguyễn Thị Thủy vừa đi công tác ở thị trấn Kỳ Anh về nhà thì bất ngờ bị ông Tòng lao vào túm lấy cổ áo, đánh tới tấp vào người chị do trước đó có sự hiểu lầm về chuyện tình cảm.

Thấy chị mình bị đánh, Nguyễn Hương Giang và Nguyễn Thị Nga vào can ngăn thì lập tức Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Sứ nhảy xuống xe, lao vào đánh chị Thủy, chị Giang và chị Nga tới tấp. Hùng còn dùng chiếc gậy sắt đã thủ sẵn đánh vào đầu chị Thủy.

Lúc đó, mọi người xung quanh khá đông nhưng không ai dám vào can ngăn vì ông Tòng tuyên bố "đứa nào can tao, tao sẽ giết hết". Khi thấy chị Thủy nằm bất động và có máu chảy ở đầu, mọi người liền chạy ùa vào mới giải thoát được cho chị Thủy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 ở Nghệ An.

Người nhà chị Thủy cho biết, chị Thủy bị đánh hết sức dã man, toàn thân sưng vù, tím tái, trong đó có một vết thương khá nặng ở phần đầu. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 4, chị Thủy vẫn thấy đau ở phần đầu nên tiếp tục ra Hà Nội để đi kiểm tra lại.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân Y 4, chị Thủy vẫn thấy đau ở phần đầu nên tiếp tục ra Hà Nội để kiểm tra (Ảnh: Doãn Hòa)

"Chỉ vì sự hiểu lầm trong chuyện tình cảm, chưa tìm hiểu đầu đuôi, ngọn ngành câu chuyện, ông Tòng đã dở thói côn đồ với chị tui. Giờ ai cũng sợ, không dám đụng đến cha con ông Tòng. Chúng tôi viết đơn tố cáo nhưng lo sợ không biết có bị ông Tòng trả thù không, mà cứ im lặng thì cha con ông lại càng hung hăng..." - chị Nguyễn Thị Nga lo lắng.

Chị Nga vào can ngăn cũng bị cha con ông Tòng đánh đập.

Ông Mai Văn Chất - Trưởng thôn 3, Đông Yên, xã Kỳ Lợi - cũng đã tố cáo đến các cơ quan chức năng việc ông bị ông Tòng đánh đập khiến ông phải nằm viện điều trị hơn 1 tuần với nhiều vết thương song ông Tòng vẫn bình an vô sự.

"Hồi đó vào cuối năm 2006, do mâu thuẫn trong vấn đề trang trại, ông Tòng đã chặn tui lại rồi đánh đập, vừa đánh vừa bắt tui đi vào trong rừng rồi đánh đập tiếp. Thấy tui bị đánh đập dã man mọi người đã chạy vào can ngăn rồi đưa tui đi viện. Lúc đó, ai cũng nghĩ tôi chết" - ông Chất vẫn còn sợ khi kể lại sự việc.

Ông Chất đang kể lại việc cha con ông Tòng đánh đập với PV

Ông Chất cũng phản ánh thêm, ở thôn Đông Yên còn một số người từng bị ông Tòng đánh đập dã man nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trả thù.

Công an vào cuộc

Theo tố cáo của nhiều người dân, mặc dù trong những năm qua, ông Tòng liên tiếp đánh người nhưng chưa bao giờ bị xử lý, khiến người dân hết sức bức xúc và lo lắng.

Ông Chu Văn Thiện - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi - cho biết: "Chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của một số người dân tố cáo cha con ông Tòng. Chúng tôi đang phối hợp với Đồn Công an kinh tế Vũng Áng, bước đầu đã triệu tập những người liên quan đến sự việc phản ánh để lấy lời khai từ phía những người bị hại, sau đó sẽ triệu tập cha con ông Tòng sau. Hiện nay, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Đồn Công an kinh tế Vũng Áng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc".

Ông Chu Văn Thiện - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi cho biết ông Tòng là người hùng hổ, hống hách và hay dọa nạt người yếu trong làng

"Ông Tòng hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH vận tải trục vớt Nguyễn Hữu Tòng. Ông Tòng là người hùng hổ, hống hách, hay dọa nát người yếu trong làng" - ông Thiện xác nhận thêm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Thạch - Phó trưởng đồn Công an kinh tế Vũng Áng - cho biết: "Chúng tôi đã triệu tập những người có liên quan đến vụ việc. Riêng ông Tòng đến nay chúng tôi vẫn chưa thể triệu tập được vì ông này đang đưa vợ đi điều trị ở trong Huế chưa về. Chúng tôi cũng yêu cầu gia đình bị hại tiến hành kiểm tra giám định tỉ lệ thương tật để xử lý theo pháp luật. Hiện toàn bộ hồ sơ chúng tôi đã chuyển lên Đội Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục điều tra làm rõ".

Theo Xuân Sinh - Văn Dũng (Dân trí)