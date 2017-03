Hoảng sợ vì bỗng dưng bị bắn bi sắt vào nhà

Chiều 6-4, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), cho hay bước đầu đã làm rõ nghi phạm bắn đạn bi sắt, gây hư hỏng tài sản và thương tích cho người dân.



Cơ quan công an lấy lời khai ban đầu của Phong.

Theo đó, Trịnh Quốc Phong (ngụ tổ 37, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) là nghi phạm gây ra vụ việc nói trên.

Cụ thể, vào khoảng thời gian giữa tháng 2, Phong lên mạng Internet tìm hiểu và tự chế ra súng bắn cồn bằng đạn bi sắt. Chiều 3-4, Phong sử dụng súng tự chế bắn vào lon sữa treo trên dây điện trước nhà tại số 26 Cẩm Bắc 2 liên tiếp nhiều phát.

Một số phát đạn bi sắt trúng vào lon sữa, còn một số bay “lạc” qua nhà của anh Lê Văn Cư (số nhà 75 đường Lê Kim Lăng, tổ 15B, phường Hòa Thọ Đông), đối diện nhà Phong. Năm viên đạn bi sắt bay “lạc” khiến anh Cư bị thương, một viên gây bể kính cường lực, ba viên trúng vào cửa sắt. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Cư hoang mang, lo lắng vì vô cớ bị tấn công.



Do tính chất vụ việc không quá phức tạp nên Công an quận Cẩm Lệ đã giao cho Công an phường Hòa Thọ Đông xử lý theo quy định.