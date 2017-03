Học sinh buôn pháo kiếm tiền xài Tết

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27-1, tổ tuần tra Công an thị trấn Lao Bảo đã phát hiện 2 học sinh đang lén lút vận chuyển một thùng giấy chuẩn bị vượt sông Sê Pôn về thị trấn Lao Bảo.

Bất ngờ kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trong thùng giấy có 10 hộp pháo bi, 10 hộp pháo tam giác, 6 hộp pháo diêm và 2 khẩu súng nhựa (loại có lực lò xo nén cực mạnh, có thể gây sát thương cao).



Tại cơ quan điều tra, 2 học sinh này khai nhận do muốn kiếm tiền tiêu Tết nên qua chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet - Lào) mua số pháo này về Lao Bảo bán kiếm lời. Hiện toàn bộ số pháo lậu đã bị tịch thu tiêu hủy.



Hai học sinh này đang được cơ quan công an giao cho gia đình và nhà trường, đồng thời cũng sẽ xem xét hình thức xử lý thích hợp.





Theo Đông Phong (NLĐO)