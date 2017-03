Học sinh đánh nhau, phụ huynh vào trường truy sát

Học sinh đánh nhau- phụ huynh mang súng, mã tấu thanh toán 8 giờ sáng 12-11, hàng trăm học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ đang vui đùa trong lúc ra chơi, bỗng im re bởi những tiếng cãi nhau của hai nhóm học sinh lớp 11 và 12 của trường. Trong số học sinh gây xích mích với nhau có Đinh Minh Kiên, Nguyễn Văn Luân (khối 12) và Phạm Huy Thịnh, Phan Văn Thế (khối 11). 8 giờ sáng 12-11, hàng trăm học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ đang vui đùa trong lúc ra chơi, bỗng im re bởi những tiếng cãi nhau của hai nhóm học sinh lớp 11 và 12 của trường. Trong số học sinh gây xích mích với nhau có Đinh Minh Kiên, Nguyễn Văn Luân (khối 12) và Phạm Huy Thịnh, Phan Văn Thế (khối 11).

Trong lúc gây sự, hai nhóm học sinh đã ẩu đả với nhau. Sau khi bị đánh, Phạm Huy Thịnh có đưa ra lời đe dọa “5 phút nữa chúng mày sẽ biết tay tao”.

Ngay sau đó, Thịnh đã gọi điện thoại cho bố là Phạm Thái Bình (SN 1964), quê ở tỉnh Quảng Bình, hiện thường trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đến với mục đích dằn mặt đối thủ.

Nơi xảy ra vụ ông Bình truy đuổi em Vinh. Ảnh: Duy Hạnh

Nhận điện thoại, Phạm Thái Bình đã chở theo vợ và rủ thêm 2 người đàn ông khác mang theo súng, mã tấu và gạch đá hằm hằm xông vào trường trước sự chứng kiến đầy sợ hãi của hàng trăm học sinh và giáo viên nhà trường và truy sát người đã “làm phiền” con trai mình.

Mặc dù không đánh bạn, nhưng thấy người lớn cầm vũ khí, em Vinh sợ quá đã chạy vào trốn trong toa-lét bên trong phòng làm việc của ban giám hiệu, nhưng ông Bình vẫn quyết xông vào với một khẩu súng lăm lăm trên tay (sau này Công an xác minh là khẩu súng tự chế, dạng côn, bên trong có 5 viên đạn, có thể gây sát thương-P.V), còn nhóm người của ông Bình vác mã tấu đi theo cùng truy đuổi.

Thấy học sinh bị truy đuổi, nhiều thầy giáo của trường đã chạy tới ngăn ông Bình lại và báo cho Công an xã Ia Dom, nơi gần nhà trường đứng chân đến trợ giúp, trong khi đó một thầy giáo lao vào ôm Bình đẩy ra ngoài.

Kể lại trong nỗi sợ hãi, một số thầy giáo ở đây cho biết: “Thú thật, thấy ông Bình lăm lăm khẩu súng trên tay và bạn ông ta cầm mã tấu, tôi cũng sợ lắm, nhưng vì sự an bình cho học sinh, tôi không còn nghĩ gì đến mình nữa, quyết lao vào ngăn hành vi của ông ta bằng được”.

Trong thời gian ngăn cản nhóm người của ông Bình, vài thầy cô đã tìm cách đưa Vinh bỏ chạy ra phía sau, nhưng ông Bình phát hiện được, tiếp tục đuổi đánh. May mắn lúc này công an xã vừa tới nên đưa Vinh lên xe và mời ông Bình về xã giải quyết.

Không những không nghe theo, ông Bình còn xông tới lôi Vinh từ trên xe của lực lượng Công an xuống và liên tiếp tát vào mặt em Vinh trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên, học sinh, cán bộ Trạm Kiểm lâm số 3 khu vực 3 xã biên giới là Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn và chiến sĩ Biên phòng.

Trước thái độ quá khích của ông Bình, Công an xã Ia Dom buộc phải sử dụng bình xịt hơi cay để khống chế Bình, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc.

Qua kiểm tra, thấy ông Bình có sử dụng súng dạng côn, bên trong có 5 viên đạn, nên lực lượng công an đã tạm giữ Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Sống, dạy và học trong sợ hãi

Trở lại câu chuyện người nhà của ông Bình truy đuổi học sinh trong trường, rất nhiều thầy- cô giáo đã lên tiếng phản đối gay gắt. Ai cũng sẵn sàng nói lên sự thật, nhưng tất cả đều “Xin nhà báo phải tuyệt đối giữ bí mật người cung cấp thông tin, vì chúng tôi rất sợ họ sẽ quay lại trả thù”.

Một thầy giáo kể lại: Người của ông Bình cầm một cây mã tấu lùng sục tìm em Vinh từng phòng một, vừa đi vừa la dữ lắm, hàng trăm học sinh im re, nép hết qua một bên. Riêng ông Bình, khi phát hiện em Vinh, đã hô hoán những người cùng đi rằng “cứ giết chết nó cho tao”.

Trong khi đó bản thân ông Bình lăm lăm cầm khẩu súng trên tay chĩa vào trong phòng hội đồng nhà trường gầm gừ, miệng không ngừng chửi bới, xúc phạm giáo viên nhà trường.

Cũng theo các giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ thì khi thầy cô tới can ngăn ông Bình, ở gần đó, vợ ông Bình là Phạm Thị Trang, cùng trú tại làng Bi, xã Ia Dom còn hùng hồn tuyên bố rằng: “Cứ giết chết nó đi, tao đền 500 triệu đồng là xong”.

Trong buổi làm việc với chúng tôi, hàng chục thầy- cô giáo đang dạy học ở trường này sau khi sự việc xảy ra, ai cũng hoang mang, lo sợ. Không chỉ lo cho sự an nguy của học sinh mà còn lo cả tính mạng của chính bản thân mình, bởi chỉ cần một hành vi trả thù từ phía sau, hậu quả sẽ khôn lường.

Theo thầy Nguyễn Đức Quỳnh- Phó Hiệu trưởng nhà trường thì, đây không phải là lần đầu tiên có vụ việc mất an ninh trật tự trong trường. Cụ thể, năm 2008, khi mới thành lập trường, một học sinh cũ đã xông vào trường dùng đoạn gậy bằng gỗ cao su đánh tới tấp vào người, vào tay gây trọng thương cô giáo Lê Thị Thảo- giáo viên tin học.

Do quá sợ hãi, cô Lê Thị Thảo đã chuyển về thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ để dạy. Cũng xảy ra việc hành hung giáo viên năm 2009, Lê Vũ Cường là đối tượng côn đồ đã xông vào khu tập thể đánh gãy tay thầy giáo Hồ Đức Kỳ, khiến thầy Kỳ phải vào viện điều trị hàng tháng trời.

Và nhiều vụ học sinh, côn đồ vào trường, vào khu tập thể nhà công vụ ra tay hành hung thầy- cô giáo khác rất dã man. Trước đó thầy giáo dạy môn Lịch sử là Trần Văn Tâm cũng bị một học sinh đấm đá ngay tại lớp học.

Bình yên trường học vùng biên: Có trở lại?

Có thể nói rằng, sự việc xảy ra ngày 12-11 và nhiều vụ việc trước đó ở Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ mang tính côn đồ. Trong khi đó, khi phóng viên đề xuất với lực lượng Công an huyện Đức Cơ thì ông Lê Đức Đạo- thượng tá, Trưởng Công an huyện lại từ chối bằng mọi cách không cho phóng viên tiếp xúc với công an xã và chụp hình đối tượng cũng như tang vật vụ án.

Ông Lê Đức Đạo hồn nhiên cho rằng: “Sự việc có gì to tát đâu. Chỉ là khẩu súng dạng côn và 5 viên đạn thôi. Phần công an, nếu xác định đó là vũ khí quân dụng, đơn vị sẽ đưa đối tượng ra truy tố. Còn chuyện có người dùng mã tấu vào trường đuổi đánh học sinh, chúng tôi chưa nghe thấy, còn ai nói có người ấy chịu trách nhiệm”.

Ông Đạo còn phân trần thêm: “Bình là người dân làm rẫy bình thường, cũng không phải là đối tượng cộm cán gì tại địa phương”. Tuy nhiên theo điều tra riêng của chúng tôi, Bình có một chiếc xe tải Kamaz biển số 81H-5662 và thuê từ 4 đến 5 “công nhân” vận chuyển hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam để buôn bán. Rất có thể khẩu súng Bình sử dụng để sẵn sàng ứng phó khi có “sự cố” xảy ra.

Để khẳng định thêm sự việc, chúng tôi đến nhà ông Phạm Thái Bình ở làng Bi và có gặp vợ ông Bình là Phạm Thị Trang. Thấy chúng tôi đưa máy ảnh ra chụp, máy ghi âm ra phỏng vấn, bà Trang cáo bận và bỏ vào bên trong.

Thái độ của bà Phạm Thị Trang và cách trả lời của ông Lê Đức Đạo- Trưởng Công an huyện Đức Cơ khiến chúng tôi phải đặt câu hỏi: Phải chăng những người dùng vũ khí vào đe dọa thầy và trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ đang được ai đó bao che? Chúng tôi mong rằng, sự việc này sẽ được làm sáng tỏ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với những đối tượng có liên quan, và trả lại bình yên cho thầy- cô giáo, học sinh vùng biên còn nhiều khó khăn này.