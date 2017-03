Học sinh dễ bị tai nạn giao thông

Riêng ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, 10% người bị tai nạn giao thông là học sinh, trong năm 2006.

Kết luận trên do Tổ chức phi chính phủ Bỉ Handicap International đưa ra, trong Hội nghị tổng kết Công tác Giáo dục An toàn Giao thông trường học, ở 3 quận Thủ Đức, 12, Bình Tân, TP HCM, ngày 19/10. Đây là những địa bàn có số lượng học sinh nhập cư đông, cơ sở hạ tầng quanh trường học có nguy cơ gây tai nạn cao.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM, sau 3 năm triển khai dự án, gần 10 nghìn học sinh trên địa bàn được học tập về an toàn giao thông, qua phương pháp: Sân khấu hóa, Ngày hội An toàn giao thông, Khu vui thực hành An toàn giao thông, mô hình Đội bảo vệ trường em, nhân rộng 30 bộ đồ dùng dạy Luật giao thông đoạt giải...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Handicap International, công tác giáo dục an toàn giao thông trường học tại TP HCM còn mang tính thời vụ, chưa tập trung cho đối tượng dễ phạm Luật giao thông là học sinh THPT.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM báo cáo, nhiều học sinh THPT vẫn đi học bằng xe gắn máy và tình trạng ùn tắc giao thông cổng trường còn trầm trọng ở các quận 1, 3, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận. Giáo viên các trường đề xuất, nên tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề định kỳ để có dịp trao đổi với cảnh sát giao thông những vấn đề liên quan.

Còn Sở Giáo dục Đào tạo kiến nghị ban An toàn Giao thông thành phố hỗ trợ kinh phí di dời một số cổng trường, nhằm giải tỏa ùn tắc giờ tan học.

Công tác Giáo dục An toàn Giao thông trường học nằm trong Dự án Phòng ngừa và làm giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, do Tổ chức Handicap International, Ban An toàn giao thông, Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM phối hợp thực hiện, từ năm 2004.