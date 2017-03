Học sinh lại tổ chức đánh nhau, 1 chết, 2 bị thương

Trước đó, lúc 11 giờ 20 phút ngày 19-3, do mâu thuẫn cá nhân nên Hải, An và một số bạn cùng lớp với Hải đã đến cổng Trường Trung học Cơ sở Ngô Mây tìm và đánh em Trí. Khi bị nhóm của Hải bao vây, Trí đã gọi điện thoại cho anh ruột là Đoàn Thanh Sơn (SN 1988) đến giải cứu. Sơn rủ thêm Vũ Đình Thảo (SN 1988, tổ 37, KV. 4, P. Quang Trung), đang làm thợ inox trên đường Hàm Nghi, cùng đến để can ngăn.

Thảo và Sơn vừa đến nơi, thì Hồ Xuân An cầm dao rượt đâm Thảo, số còn lại rượt đâm Sơn. Trí hoảng sợ bỏ chạy thì bị Hải đuổi đánh. Đến trước số nhà 114 đường Diên Hồng, Hải đuổi kịp và dùng dao Thái Lan đâm vào bụng Trí khiến em ngã quỵ tại chỗ.

Được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Trí đã chết lúc 17 giờ cùng ngày.

Anh ruột của Trí là Đoàn Thanh Sơn bị 2 vết thương, Thảo bị 5 vết thương khá nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn) đã làm hồ sơ và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Quy Nhơn thụ lý.

* Trước đó, ngày 11-3, trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đã xảy ra 2 vụ án mà thủ phạm cũng do học sinh gây ra.

Khoảng 12 giờ ngày 11-3, tại huyện Tuy Phước, 2 đối tượng Phạm Hữu Đại (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Tuy Phước) và Trần Lê Quốc Huy (16 tuổi, Trường THPT Xuân Diệu) vào Trường Trung học Phổ thông Tuy Phước 1 tìm đánh em Hồ Ngọc Linh (học sinh lớp 10 của trường). Khi thầy giáo Đoàn Thanh Hướng (giáo viên dạy môn Sinh vật của trường) ra can ngăn liền bị Phạm Hữu Đại rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào người.

Chiều cùng ngày, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh do Huỳnh Quốc Hoàng (20 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Vĩnh Thạnh) và Hoàng Thế Cường (16 tuổi, học sinh lớp 10 cùng trường) cầm đầu đã tổ chức đánh nhau trên đường đi học về. Hoàng đã cầm dao đâm Cường làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Theo Hoàng Trọng – Đông Y (SGGPO)