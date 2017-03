Học sinh lớp 10 bị đâm gục trước trường

Trưa 25/10, vừa bước ra khỏi trường, Minh Đường bị một nhóm bạn cùng khối chặn đường đánh và dùng dao bấm đâm nhiều nhát, làm em bất tỉnh, sau đó chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Minh Đường đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Phong.

Ngay sau sự việc xảy ra, công an phường Bình Hưng (thành phố Phan Thiết) đã xác minh làm rõ học sinh Nguyễn Thanh Sơn (16 tuổi, lớp 10A4) là người đâm em Đường. Sơn đã đến công an trình diện sau khi gây án. Một số em liên quan hiện được công an phường tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thầy Dũng, nguyên nhân ban đầu là có thể các học sinh này mới chuyển lên cấp học mới nên chưa quen với nề nếp học tập, môi trường sư phạm… đã dẫn đến một số em có mâu thuẫn.

Theo Thanh Phong (VNE)