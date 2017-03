(PL)- Ngày 22-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (học sinh lớp 11 Trường THPT Nghèn) về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 18-12, gia đình chị Mai Thị Thanh Xoan trình báo Công an huyện Can Lộc bị kẻ gian cạy cửa vào nhà lấy trộm 30 chỉ vàng và 1,1 triệu đồng. Ngày 19-12, các trinh sát bắt giữ Hùng. Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội. L.HẰNG