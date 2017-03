Học sinh mang súng hơi cồn đến trường... để bắn chim

(PLO)- Chiều 15-4, Công an phường Nghi Thu (Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết đang xem xét xử phạt hành chính sự việc em Ng.H.S (18 tuổi, học sinh Trường THPT Cửa Lò 2, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) mang súng cồn tự chế đi đến cổng trường.