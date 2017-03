Học sinh nội trú dùng dao đâm nhau, 3 người nhập viện

Chiều 24-8, Phòng GD&ĐT huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ hai nhóm học sinh ẩu đả, đâm nhau trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt tại nhà bán trú, hai nhóm học sinh cùng thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) kéo nhau ra khu vực đang xây nhà bếp bán trú học sinh ở phía sau trường cãi cọ. Tại đây, nhóm học sinh lớp 9 và lớp 7 dùng dao đâm trọng thương ba em cùng trú xã Na Ngoi gồm: em Xồng Bá Cu (học lớp 7A), Mùa Bá Chài (học lớp 9B) và em Xồng Bá Tồng (học lớp 8B). Ngay sau đó, cả ba em được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Em Chài bị một vết cắt ở phía sau cổ, hiện tại đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Tương Dương (Nghệ An). Em Tồng bị thương nhẹ ở ngực, hiện tại đang điều trị tại Bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (đóng tại xã Na Ngoi). Riêng em Bá Cu bị thương nặng nhất đã được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với Công an xã Na Ngoi và UBND xã Na Ngoi, Công an huyện Kỳ Sơn để điều tra nguyên nhân. Bước đầu, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đã xác định được nhóm học sinh đánh, đâm trọng thương ba học sinh trên. Đó là các em Xồng Bá Nênh, Xồng Bá Chò, Xồng Bá Tồng (cùng học lớp 9D, cùng trú xã Na Ngoi) và em Xồng Bá Vừ (học lớp 7C, trú bản Na Cáng, xã Na Ngoi).

Theo ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn: "Trước mắt Phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường tập trung việc chữa trị cho các em học sinh bị nạn và thăm hỏi, động viên gia đình, ổn định tâm lý để học sinh toàn trường an tâm học tập. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành để làm rõ vụ việc".