Học sinh trường y dùng tên giả để lừa bán người yêu

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý A Lùng (SN 1989, trú tại Mù Sang, Phong Thổ, Lai Châu) về hành vi mua bán người.

Trước đó, ngày 31/7, Đồn Biên phòng 281 (Lai Châu) đã nhận đơn tố cáo tội phạm của chị Giàng Thị C. (SN 1990, đang sống tại Lai Châu). Theo trình bày của chị C., sau khi bị gia đình chồng “trả về”, chị C. gặp một người đàn ông tên là Sùng A Súa, ở bản Lùng Sủ, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, đang học tại Trường Trung cấp Y Lai Châu.

Đối tượng Lý A Lùng bị bắt giữ.

Từ khi quen biết, Súa luôn quan tâm chăm sóc chị C. rồi ngỏ lời yêu và hứa hẹn sẽ lấy chị làm vợ. Đang buồn chán, lại có người quan tâm và tỏ tình, chị C. nhận lời ngay.

Khi được “người yêu” đưa qua bản Khoa San, xã Mù Sang, nạn nhân thấy có biểu hiện bất thường nên đã nhảy xuống xe bỏ chạy. Thấy vậy, “Súa” liền đuổi theo rồi dùng tay và mũ bảo hiểm để đánh đập chị C. Hắn còn đe dọa nếu chị không theo hắn sang Trung Quốc sẽ bị đánh chết.

Tiếp nhận lời khai từ nạn nhân, Tổ công tác của Đồn Biên phòng đã tiến hành kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, phát hiện đối tượng Lý A Lùng (trú tại bản Hán Sung, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với miêu tả của nạn nhân.

Khoảng 17h ngày 1/8, Tổ công tác BĐBP tỉnh Lai Châu đã có mặt tại Trường Trung cấp Y Lai Châu để triệu tập và áp giải đối tượng Lý A Lùng về trụ sở làm việc để làm rõ về hành vi lừa đảo người bán sang Trung Quốc.

Tại đây, Lý A Lùng còn khai nhận: Tháng 7/2013, Lùng đi chợ Dề Suối Thàng (Trung Quốc), gặp rồi quen biết với Cứ A Sử. Sử nói với Lùng về Việt Nam tìm những người phụ nữ dưới 30 tuổi để bán cho hắn với giá 5.000NDT/một người. Vì lòng tham nên Lùng đã về Việt Nam và làm quen với C. Nhưng âm mưu chưa thực hiện được thì bị lộ.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý A Lùng về hành vi mua bán người, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng phía Trung Quốc truy bắt Cứ A Sử.

Theo Quốc Đô - Xuân Thái (Dân trí)